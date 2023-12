LE INTERVISTE ESCLUSIVE

Il presidente Ario Costa, coach Buscaglia e Cinciarini raccontano le ambizioni di Pesaro dopo la grande vittoria di Pistoia

Una vittoria di grande significato, sul parquet di una delle squadre più in forma del campionato, per ripartire e continuare a cercare l'ingrediente che è mancato nella prima parte di stagione: la continuità, come ci ha spiegato coach Maurizio Buscaglia. "Quello che ci serve è sicuramente una continuità tra le prestazioni e nei 40 minuti, però in questo momento stiamo allungando anche le fasi in cui riusciamo ad avere una maggiore consistenza sul parquet".

Un processo iniziato proprio a Pistoia, dove si sono visti passi in avanti anche in questo senso: "Credo sia dovuto anche alla presa di coscienza, da parte della squadra, di tutto questo, riuscendo poi a essere costante. Non dobbiamo poi dimenticare che questo è un campionato veramente difficile, a volte una buona prestazione non basta".

© IPA

Continuità che è chiave per il raggiungimento delle ambizioni del club, ribadite dal presidente Ario Costa. "L’obiettivo del club è molto preciso da quando abbiamo cominciato a pensare a questa nuova stagione: innanzitutto metterne due dietro di noi, l’obiettivo salvezza è primario, poi tutto quello che potrà venire sarà ben gradito. Gli alti e bassi sono innegabili, sono davanti agli occhi di tutti, abbiamo avuto picchi altissimi e picchi negativi, forse troppo. Però ci sta, siamo una squadra giovane, nuova, con un allenatore nuovo e ci può stare".

© ufficio-stampa

Un grosso aiuto, in questa ricerca, può darlo (e ha già cominciato a farlo) Andrea Cinciarini, rientrato in Italia dopo la breve parentesi spagnola e subito protagonista nella squadra di Buscaglia. "È un giocatore che ha caratteristiche che ci mancavano, un giocatore che ha esperienza. Ci permette di sviluppare delle cose che avevamo nel nostro gioco e di aggiustarne altre. Può essere di aiuto, tecnicamente, per i suoi compagni. Per noi è un ottimo innesto, si incastra molto bene dal punto di vista sia tecnico che personale. Abbiamo vissuto una settimana intensa insieme e vedo che sta bene".

© IPA

Sei punti, cinque stoppate, tre rimbalzi e dieci assist: Cinciarini si è ripresentato così in un campionato che ha trovato ulteriormente migliorato. "Ritrovo sicuramente un campionato molto competitivo, un campionato importante, dove ogni partita è difficile. Siam partiti subito con la giusta intensità e la giusta voglia di fare una bella partita a Pistoia. È arrivata una super vittoria, adesso speriamo di proseguire in questo modo qui".

© IPA

Per Cinciarini, oltre all'aspetto tecnico, c'è anche quello emotivo, di un ritorno che lo ha particolarmente coinvolto. "Al di là della vittoria, che era fondamentale, vestire la canotta pesarese per me è motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione e avere avuto la possibilità di esultare alla fine della partita dopo una grande vittoria è stato come l’avevo pensato e come lo volevo. Domenica esordirò in casa e sarà una nuova emozione, è una partita veramente importante anche la prossima, spero che il risultato sia uguale a quello di Pistoia".