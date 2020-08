Basket, Olimpia Milano: un giocatore sospetto positivo al Covid-19

BASKET

Il coronavirus torna a essere protagonista nel mondo del basket italiano. La Pallacanestro Olimpia Milano ha comunicato infatti che, a seguito dei test effettuati, è emerso un caso di sospetta positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Il soggetto in questione è asintomatico ed è stato isolato immediatamente dal resto della comitiva. Tutto il gruppo è stato poi sottoposto nuovamente al tampone e l'attività è stata sospesa.

Con il campionato in partenza il 27 settembre e l'Eurolega il primo di ottobre, non dovrebbero esserci comunque problemi di sorta per l'Olimpia Milano. In attesa degli esiti dei nuovi tamponi al gruppo squadra, l'attività di allenamenti è stata sospesa.