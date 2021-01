Basket, odissea finita per l'Olimpia: rientra a Milano dopo 5 giorni

BASKET

È atteso in serata il rientro dell'Olimpia a Milano, dopo l'odissea vissuta per cinque giorni in Spagna a causa della tempesta Filomena, che ha costretto le autorità alla chiusura prolungata dello scalo di Barajas. L'Ax, giunta a Madrid giovedì scorso per affrontare il Real, è riuscita finalmente a imbarcarsi nel tardo pomeriggio di oggi su un aereo da Valencia, raggiunta nella serata di ieri con un treno che ha pure accumulato un'ora di ritardo. ipp

Uno spostamento deciso dal club anche per la possibilità di allenarsi questa mattina a La Fonteta, il lussuoso centro sportivo del Valencia, avversario domani al Forum dell'Olimpia in Eurolega, in uno scontro di capitale importanza in ottica playoff. "Veniamo da alcuni giorni molto complicati - il laconico commento di Ettore Messina - ma speriamo di vincere domani sera e ribaltare la differenza canestri". Valencia all'andata si impose 86-81.

La Lega Basket intanto ha programmato il recupero della gara slittata ieri contro Cremona: Milano affronterà la Vanoli martedì 19 gennaio, appena due giorni prima della partita contro il Bayern Monaco. Cremona si qualificherà alle Final Eight di Coppa Italia proprio se riuscirà a battere l'Olimpia.