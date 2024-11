Basket Nba: vincono Boston e Golden State, Dallas ko

PHOENIX SUNS-SACRAMENTO KINGS 118-127

Phoenix non approfitta della sconfitta di Okc e non riesce a prendersi il primo posto in solitaria a Ovest, visto che Sacramento si impone 127-118 all'overtime dopo il 111-111 dei regolamentari. I Suns, che all'intervallo lungo sono sotto 60-53, trovano il pareggio con il libero a tre secondi dalla fine di Booker, ma gli ultimi 5 minuti sono un dominio dei Kings: 16-7 e vittoria in Arizona. Decisivi i 34 punti di DeRozan, così come le doppie doppie di Fox (21 con 11 rimbalzi), Sabonis (20 con 12 rimbalzi) e Murray (14 con 14 rimbalzi). A Phoenix, invece, non bastano i 28 di Beal, i 23 di Booker e i 22 di Jones.