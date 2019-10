Basket, Nba: un Davis da 40 punti trascina i Lakers, vincono anche Miami e Dallas

NBA

Nella notte Nba si giocano tre partite. I Los Angeles Lakers allo Staples Center demoliscono per 120-91 i Memphis Grizzlies grazie a un superlativo Anthony Davis (40 punti e 20 rimbalzi), mentre LeBron James si “accontenta” di 23 punti. Vince anche Miami: 112-97 agli Atlanta Hawks con 29 punti di Tyler Herro nella serata di esordio di Jimmy Butler. Dallas passa 109-106 a Denver pur in una gara storta per il duo Doncic-Porzingis.

LOS ANGELES LAKERS-MEMPHIS GRIZZLIES 120-91

Menomale che era a rischio per un problema alla spalla destra. Anthony Davis piazza 40 punti e 20 rimbalzi nella terza vittoria consecutiva dei Lakers, che dopo i 19 dati a Charlotte travolgono di 29 lunghezze Memphis. L'ex Pelicans è una sentenza a cronometro fermo (26/27), ed è proprio dalla linea della carità che guida il maxi-parziale decisivo per i losangelini: 16 punti nel 27-2 che chiude il terzo quarto e mette fuori causa i Grizzlies, alla loro prima sconfitta in stagione. LeBron James aggiunge 23 punti, mentre i migliori di Memphis, partita a razzo con un 15-2 di parziale, sono il rookie Ja Morant (16 punti) e Jonas Valanciunas (14 con 11 rimbalzi).

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 112-97

A proposito di rookie in rampa di lancio, a Miami si godono Tyler Herro: la 13esima scelta dell'ultimo draft realizza 29 punti dalla panchina (nessuno ci era mai riuscito in Florida), oscurando parzialmente l'esordio di Jimmy Butler (21) con gli Heat. Herro sigla 19 punti nel secondo quarto, parziale vinto dai padroni di casa per 30-23, cui fa il paio il 29-21 nel terzo quarto: in 24 minuti, dunque Miami accumula un 59-44 e si costruisce il +15 decisivo. Gli Hawks, sempre con una doppia cifra di distacco nella ripresa, escono dalla partita con l'infortunio di Trae Young: il play accusa una distorsione alla caviglia destra, rischia di stare fuori per le quattro partite consecutive in casa e di tornare solo per il road-trip che inizierà da Sacramento.​​​​​​​​​​​​​​

DENVER NUGGETS-DALLAS MAVERICKS 106-109

Proprio quando Luka Doncic e Kristaps Porgingis hanno le polveri bagnate (solo 22 punti in due e un 7/26 combinato al tiro), è il supporting cast a fare la differenza per Dallas: ben nove giocatori in doppia cifra e record di franchigia pareggiato. Il migliore dei Mavs è Maxi Kleber, con 14 punti. Ai Nuggets (primo k.o. in stagione) non bastano la tripla doppia di Nikola Jokic (10-10-10) e il season-high di Paul Millsap, con 23 punti: Dallas, sotto 61-60 all'intervallo, recupera dal -11 nel terzo quarto con un parziale di 30-10. Denver ha la forza di riportarsi sul -1 (107-106) con una tripla di Harris, che poi viene stoppato da Kleber nel concitato finale: gli arbitri inizialmente la giudicano interferenza ma cambiano idea dopo il challenge chiesto dal coach di Dallas Rick Carlisle. E nei secondi conclusivi Jamal Murray fallisce la tripla del 109-109.