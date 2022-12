Basket, Nba: super Jokic trascina Denver, vincono ancora Banchero e Orlando, cade Golden State  

NBA

Il serbo fa 43 punti e condanna Washington all’ottavo ko di fila, quarto successo in serie per i Magic, ai Warriors non basta Curry

© Getty Images Jokic si prende la scena nella notte Nba e con 43 punti trascina Denver contro Washington, in crisi all’ottava sconfitta di fila. Bene anche Paolo Banchero e Orlando, quarto successo consecutivo grazie al 135-124 su Atlanta. Colpi esterni all’ultimo secondo di Sacramento e Miami a Toronto e Oklahoma City, cade ancora Golden State nonostante i 38 punti di Curry a casa dei Pacers. Sorridono anche Detroit, New York, Portland, Cleveland e Clippers.

CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS 134-141

Valanga di punti tra Hornets e Pistons nella sfida tra le ultime due in classifica a Est, Detroit la spunta all’overtime grazie a un parziale di 9 punti a 0 negli istanti finali. Oubre il migliore per Charlotte con 28 punti, ne fa 27 invece Burks per Detroit che ritrova così la vittoria dopo tre sconfitte mentre per gli Hornets è il sesto ko di fila.

INDIANA PACERS-GOLDEN STATE WARRIORS 125-119

Non basta un super Curry con 38 punti, per Golden State arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque. Bene Haliburton per Indiana, alla seconda vittoria nelle ultime quattro. Pacers che scappano a +25 nel secondo quarto, quanto basta per restare davanti fino alla sirena con un brivido quando i Warriors riescono a rimontare fino a -3 nel terzo parziale.

ORLANDO MAGIC-ATLANTA HAWKS 135-124

Paolo Banchero protagonista nella vittoria di Orlando grazie a 20 punti, 6 assist e 6 rimbalzi. Bene anche Wagner e Bol per i Magic, Hunter non basta ad Atlanta. Ottimo momento per Orlando che ingrana la quarta vittoria di fila, è invece il quarto ko nelle ultime cinque per gli Hawks. Match chiuso già nel primo quarto col divario che arriva fino a 29 punti per Orlando, a quel punto è solo ordinaria amministrazione fino alla sirena.

CHICAGO BULLS-NEW YORK KNICKS 120-128

Randle (31 punti e 13 rimbalzi) firma il colpo esterno all’overtime dei Knicks sui Bulls di De Rozan (32 trasformazioni). Il supplementare inizia sul 117 pari ma qui è dominio New York, per Chicago arriva quindi la seconda sconfitta di fila sempre all’overtime. Momento d’oro dei Knicks alla quinta vittoria consecutiva.

TORONTO RAPTORS-SACRAMENTO KINGS 123-124

Ottima prestazione di Van Vleet con 39 punti ma i Raptors cadono al fotofinish di un solo punto, Sacramento si affida a Fox (27 punti e 10 assist) conquistando così la seconda vittoria nelle ultime tre. Mini-crisi per Toronto alla terza sconfitta di fila.

OKLAHOMA CITY THUNDER-MIAMI HEAT 108-110

I 35 punti di Herro trascinano Miami nel colpo esterno a Oklahoma City, che spreca un vantaggio di sette punti nel finale e viene beffata proprio da Herro a cinque secondi dalla sirena col canestro del sorpasso. Heat alla terza vittoria nelle ultime quattro, non si ferma la crisi dei Thunder al quarto ko consecutivo.

SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 112-128

Lillard ne fa 37 e Portland espugna San Antonio, che ferma a tre le vittorie consecutive restando all’ultimo posto a Ovest. Per i Blazers invece situazione opposta con il terzo successo di fila e un posto saldo nei playoff a Ovest. Ospiti che iniziano il terzo quarto sul +19, i tentativi di rimonta degli Spurs vengono sempre rispediti al mittente.

DALLAS MAVERICKS-CLEVELAND CAVALIERS 90-105

Convincente vittoria esterna anche per Cleveland, Mitchell si prende la scena con 34 punti oscurando Doncic autore di 30 trasformazioni. Momento complicato per i Mavericks alla terza sconfitta nelle ultime quattro, Cavaliers al terzo posto a Est. Cleveland scappa subito a +15 dilagando poi fino al +23 nel secondo quarto, chiudendo di fatto il match già prima dell’intervallo lungo.

DENVER NUGGETS-WASHINGTON WIZARDS 141-128

Devastante Jokic con 43 punti e 14 rimbalzi, il serbo domina su Washington sempre più in crisi e all’ottava sconfitta consecutiva. Terzo successo in serie invece per i Nuggets al terzo posto a Ovest. Padroni di casa sempre avanti e sempre in controllo, Wizards mai realmente in partita.

LOS ANGELES CLIPPERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 99-88

E’ George con 17 punti, 11 rimbalzi e 11 assist a regalare a Los Angeles la terza vittoria consecutiva, situazione opposta per Minnesota al terzo ko nelle ultime tre. Il match viene deciso dal parziale di 28 punti a 11 in favore dei Clippers nell’ultimo quarto, con i Timberwolves che crollano proprio sul più bello.