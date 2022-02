Basket, Nba: super Doncic trascina Dallas, Embiid stende i Bucks

NBA

Mavericks vincitori a New Orleans grazie allo sloveno, Giannis cade in casa contro Philadelphia, ok Miami

È Luka Doncic il protagonista della notte Nba: grazie ai suoi 49 punti, lo sloveno trascina Dallas nella vittoria 125-118 in casa di New Orleans. Serata magica anche per Joel Embiid, che con 42 punti oscura Giannis Antetokounmpo (32) a casa dei Bucks e regala il 123-120 a Philadelphia. Vittoria anche per Miami all’overtime a Charlotte e per Washington in casa dei Nets, mentre è crisi nera per Houston al settimo ko di fila coi Clippers. Getty Images

CHARLOTTE HORNETS-MIAMI HEAT 107-111

Servono due tempi supplementari a Miami per avere la meglio di Charlotte. Gli Heat balzano così in testa nella Eastern Conference insieme ai Chicago Bulls, mentre per gli Hornets arriva la terza sconfitta consecutiva e i playoff non sono più sicuri. Ottima prova per Bridges e Harrell tra i padroni di casa (29 e 24 punti), Miami si aggrappa ai 25 di Lowry.

BROOKLYN NETS-WASHINGTON WIZARDS 103-117

Match di metà classifica a Est tra due squadre dalla stagione altalenante. Hanno la meglio gli Wizards grazie a un super ultimo quarto e ai 20 punti del giapponese Hachimura. Mills e Thomas (22 e 20 trasformazioni) non bastano a New York che crolla nel finale.

NEW ORLEANS PELICANS-DALLAS MAVERICKS 118-125

Seconda vittoria di fila per Dallas (lanciata in zona playoff) mentre è il secondo ko consecutivo per New Orleans (scivolata fuori dalle zone nobili della classifica a Ovest). I Mavericks, grazie a uno stratosferico Doncic da 49 punti e 15 rimbalzi, scappano già nel primo quarto creando un solco coi Pelicans. New Orleans prova a rimontare nell’ultima frazione ma i 38 di McCollum arrivano troppo tardi.

MILWAUKEE BUCKS-PHILADELPHIA 76ERS 120-123

Caduta interna per i campioni in carica della Nba, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite, scavalcati proprio da Philadelphia in classifica a Est. E’ Embiid a dominare a casa di Antetokounmpo e a oscurare la stella dei Bucks: per il camerunense ben 42 punti e 14 rimbalzi contro i 32 punti e 11 rimbalzi di Giannis. Decisivo il secondo quarto quando i 76ers scappano sul +8 e poi amministrano sventando il tentativo di rimonta di Milwaukee.

LOS ANGELES CLIPPERS-HOUSTON ROCKETS 142-111

Prosegue la crisi senza fine di Houston che incappa nella settima sconfitta consecutiva ed è ultimissima a Ovest, mentre i Clippers scavalcano i cugini dei Lakers in classifica. Moriss e Kennard, con rispettivamente 27 e 25 punti, dominano soprattutto nel terzo quarto quando Los Angeles raggiunge un massimo vantaggio di +28 che di fatto chiude la partita con un tempo di anticipo.