Basket, Nba: nona sinfonia per i Bucks anche senza Giannis, Houston sempre più in crisi

BASKET

Milwaukee è ancora imbattuta dopo nove partite nonostante l’assenza di Antetokounmpo, Rockets sempre più ultimi, Suns al comando a Est

© afp Travolgenti Bucks in questo avvio di Nba con nove vittorie in altrettante partite: anche senza Antetokounmpo, bloccato da un fastidio al ginocchio sinistro, Milwaukee supera Oklahoma 108 a 94 e domina a Ovest. A Est invece primo posto per Phoenix che passa 102-82 su Portland. Colpi esterni di Boston in casa dei New York Knicks e di Brooklyn a Charlotte, vincono anche Atlanta, Denver e Minnesota, quest’ultima contro Houston sempre più in crisi.

CHARLOTTE HORNETS-BROOKLYN NETS 94-98

Sembra dare i suoi frutti il cambio di allenatore a Brooklyn con la seconda vittoria di fila, terza nelle ultime quattro partite, mentre per Charlotte è il quarto ko consecutivo. La squadra di Vaughn, che ha preso il posto di Nash, vince a casa degli Hornets con una super rimonta da -12 nell’ultimo quarto.

ATLANTA HAWKS-NEW ORLEANS PELICANS 124-121

Serve l’overtime ad Atlanta trascinata da Young con 34 punti e 10 assist mentre a New Orleans non bastano i 29 ciascuno di McCollum e Williamson. I Pelicans sono bravissimi a rimontare da -13 nel quarto quarto, ma ai tempi supplementari Atlanta non si scompone e sono sempre gli Hawaks a condurre.

NEW YORK KNICKS-BOSTON CELTICS 118-133

Boston espugna New York con i 30 punti di Brown che annullano l’ottima prestazione di Randle (29 con 9 rimbalzi) e Barret (27). Celtics al terzo posto a Ovest, Knicks che incappano nel quarto ko nelle ultime cinque partite. Equilibrio fino a inizio ultimo frazione, qui il +11 di Boston crea un solco che i padroni di casa non riescono più a colmare.

MILWAUKEE BUCKS-OKLAHOMA CITY THUNDER 108-94

Prosegue la marcia trionfale di Milwaukee alla nona vittoria in altrettante partite. Bucks primi a Est e vittoriosi anche senza Antetokounmpo, costretto a dare forfait prima dell'incontro per un dolore al ginocchio sinistro. Ci pensano Lopez, Allen e Carter a trascinare i padroni di casa contro Oklahoma al secondo ko di fila. Decisivo il parziale di 27 a 13 nel secondo quarto, i Bucks scappano e i City Thunder non riescono più a rimontare crollando anche a -24 nella terza frazione.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-HOUSTON ROCKETS 129-117

Houston sempre più in crisi e sempre più ultima a Ovest con appena una vittoria in 10 partite, Minnesota si rialza dopo tre sconfitte di fila. E’ Towns con 29 punti e 9 rimbalzi a trascinare i Timberwolves, in grado di imprimere l’accelerata decisiva nel secondo quarto concluso con un devastante +19 che di fatto chiude qui il match.

DENVER NUGGETS-SAN ANTONIO SPURS 126-101

Travolgente Denver su San Antonio con Hyland e Jokic (24 e 21 punti ciascuno, per il secondo anche 10 assist) che oscurano i 25 di Johnson per gli Spurs. Partita senza storia con i Nuggets sempre in controllo e già avanti di 23 punti nel secondo quarto, massimo vantaggio che arriva anche a +31 nell’ultimo tempo.

PHOENIX SUNS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 102-82

Phoenix al comando a Est, per Portland terzo ko nelle ultime cinque. E’ il trio Booker-Paul-Grant a trascinare i Suns, devastanti con un parziale di 34 a 15 tra il primo e il secondo quarto che spezza subito le gambe ai Trail Blazers. Massimo vantaggio anche di +29 nell’ultimo quarto.