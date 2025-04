Basket Nba: morto a 88 anni l'ex giocatore Dick Barnett

E' morto all'età di 88 anni Dick Barnett, ex cestista dei New York Knicks per due volte campione e membro della Hall of Fame della Nba. Lo ha annunciato la sua ex squadra. Barnett ha giocato nove stagioni con i Knicks e ha vinto due titoli nel 1970 e nel 1973, gli unici nella storia della popolare franchigia newyorkese.