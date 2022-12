Basket, Nba: LeBron e Giannis da urlo, Banchero ancora ko, Pelicans in vetta a Ovest  

NBA

James e Antetokounmpo (47 e 43 punti) trascinano Lakers e Bucks contro Atlanta e Minnesota, Utah beffata nel finale

© Getty Images È la notte dei fenomeni in Nba. LeBron James firma 47 punti e 10 rimbalzi nel 130-121 dei Lakers ad Atlanta, Giannis Antetokounmpo ne fa 43 con 20 rimbalzi nel successo di Milwaukee su Minnesota. Splendono anche le stelle di McCollum, che porta New Orleans in vetta a Ovest, e Poole che trascina Golden State su Portland. Oscurato invece Banchero, 21 punti con Orlando ma ko per mano di Washington. Cade anche Utah a 9’’ dalla sirena.

ORLANDO MAGIC-WASHINGTON WIZARDS 100-119

Terzo ko di fila per Orlando che cade sotto i colpi di Porzingis (30 punti e 13 rimbalzi), mentre per i Magic inutili le 28 trasformazioni di Wagner. 21 punti anche per Paolo Banchero ma non basta, Wizards alla quarta vittoria di fila. Il parziale di 10 a 0 nel secondo quarto lancia gli ospiti che poi dilagano fino a un massimo vantaggio di +30.

ATLANTA HAWKS-LOS ANGELES LAKERS 121-130

Mostruoso LeBron James con 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist: il fenomeno gialloviola festeggia al meglio il compleanno (38 anni compiuti il 30 dicembre) e per i Lakers, sempre terzultimi a Ovest, piccoli segnali di ripresa e seconda vittoria nelle ultime due. Atlanta al terzo ko di fila. Super rimonta di Los Angeles che recupera 15 punti di svantaggio dal secondo quarto.

TORONTO RAPTORS-PHOENIX SUNS 113-104

Trent e Siakam trascinano Toronto con rispettivamente 35 e 26 punti e i Raptors si rialzano dopo due sconfitte, è invece il secondo ko di fila per Phoenix. Sembra fatta quando i canadesi infilano un parziale di 12 a 0 nel secondo quarto, nell’ultimo quarto arriva però la rimonta Suns e allora serve una nuova accelerata ai padroni di casa.

CHICAGO BULLS-DETROIT PISTONS 132-118

Chicago alla quarta vittoria nelle ultime cinque condanna Detroit sempre ultima a Est. E’ un devastante La Vine con 42 punti a trascinare i Bulls, bravi a imporsi negli ultimi minuti con un parziale di 17 punti a 3 dal 115 pari e spezzare così un equilibrio durato tutto il match.

MILWAUKEE BUCKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 123-114

Giannis Antetokoumpo da favola con 43 punti e 20 rimbalzi, per Milwaukee arriva così una super rimonta da -13 nel secondo quarto. I Bucks si risollevano dopo quattro sconfitte di fila, per Minnesota prosegue il periodo nero alla quinta sconfitta consecutiva.

NEW ORLEANS PELICANS-PHILADELPHIA 76ERS 127-116

McCollum (42 punti) risponde a Embiid (37) e New Orleans passa su Philadelphia volando al comando della classifica a Ovest. Bene anche Williamson con 36 trasformazioni per i Pelicans alla quinta vittoria consecutiva, mentre i 76ers devono arrendersi per la seconda partita di fila. Dopo un avvio a favore degli ospiti, i padroni di casa macinano fino al +17 nel terzo quarto che basta ad amministrare fino alla sirena.

DENVER NUGGETS-MIAMI HEAT 124-119

Herro e Adebayo (26 e 22 punti) non bastano a Miami, Denver si affida al solito Jokic con 19 punti, 12 rimbalzi e 12 assist ed è al secondo posto a Ovest alle spalle di New Orleans. Heat ko dopo due vittorie, per la squadra della Florida il vantaggio di +9 nel terzo quarto viene dilapidato grazie al super ultimo quarto dei Nuggets.

GOLDEN STATE WARRIORS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 118-112

Con Curry sempre infortunato ci pensa Poole a suonare la carica per Golden State, 41 punti e i Warriors infila la quarta vittoria nelle ultime quattro, mentre prosegue la crisi di Portland alla quarta sconfitta nelle ultime cinque. Golden State vola subito a +18 ma poi viene clamorosamente rimontata, anzi a fine terzo quarto è +11 Portland ma poi nel finale è contro-rimonta dei Warriors.

SACRAMENTO KINGS-UTAH JAZZ 126-125

Una clamorosa tripla di Huerter a nove secondi dalla fine regala a Sacramento un’incredibile vittoria su Utah, che deve accontentarsi dei 36 punti di Markkanen. Simone Fontecchio sempre in panchina e Jazz alla terza sconfitta di fila, per i Kings secondo successo consecutivo.