Basket, Nba: i Lakers volano con Davis, Boston e Phoenix sempre al comando

Sono 55 i punti del fenomeno di Los Angeles contro Washington, Celtics e Suns si rialzano e sono in vetta a Est e a Ovest

© afp E’ Anthony Davis l’assoluto protagonista della notte Nba. Il fenomeno dei Lakers è monumentale nella vittoria di Los Angeles a Washington per 130-119: addirittura 55 punti e 17 rimbalzi per lui e terza vittoria di fila per i gialloviola. Dopo le rispettive sconfitte, si rialzano anche Boston e Phoenix mantenendo la vetta rispettivamente a Est e Ovest: Suns vincenti a San Antonio, Celtics a Brooklyn. Sorridono anche Memphis, Sacramento e Knicks.

BROOKLYN NETS-BOSTON CELTICS 92-103

Si rialza Boston dopo il ko con Miami e riprende il suo cammino in vetta a Est. Colpo esterno a New York nel segno di Brown (34 punti e 10 rimbalzi) e Tatum (29 punti e 11 rimbalzi), mentre per i Nets non bastano le 31 trasformazioni di Durant. Mini-parziale decisivo di 14 a 2 prima dell’intervallo lungo che manda avanti i Celtics, bravi poi ad amministrare fino alla sirena.

DETROIT PISTONS-MEMPHIS GRIZZLIES 112-122

Proseguono sia il buon momento di Memphis a Ovest, sia il pessimo di Detroit a Est. E’ Morant con 33 punti e 10 assist a trascinare i Grizzlies, che scappano a +19 dopo pochi minuti e a quel punto devono solo gestire il vantaggio con i Pistons incapaci di organizzare una rimonta.

NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS 92-81

Vittoria a sorpresa di New York, al secondo successo nelle ultime quattro, mentre Cleveland inciampa dopo due successi di fila. Branson e Randle oscurano Mitchell, il divario di 18 punti nel secondo quarto basta ai Knicks per tenere i Cavaliers sempre a distanza di sicurezza.

SACRAMENTO KINGS-CHICAGO BULLS 110-101

Devastante La Vine con 41 punti e 8 rimbalzi ma Chicago cade comunque a Sacramento. Kings che creano il solco scappando a +18 prima dell’intervallo lungo, nell’ultimo quarto scatto d’orgoglio dei Bulls fino a -1 ma la rimonta non si concretizza per un soffio. Sacramento alla terza vittoria di fila, Chicago al contrario è al terzo ko consecutivo.

WASHINGTON WIZARDS-LOS ANGELES LAKERS 119-130

Stratosferico Anthony Davis nella vittoria di Los Angeles a Washington: il fenomeno dei Lakers mette a segno addirittura 55 punti, oltre a 17 rimbalzi, e asfalta la squadra della capitale americana regalando a Los Angeles il terzo successo consecutivo. Con lui bene anche Le Bron James (29 punti e 8 rimbalzi), Wizards invece alla terza sconfitta di fila. Partenza sprint dei Lakers con un mini-parziale di 15 a 2, poi match senza storia con massimo vantaggio di +29 dopo l’intervallo lungo.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-INDIANA PACERS 116-100

Seconda vittoria di fila per Portland, terzo ko consecutivo per Indiana. Grant (28 punti) vince la sfida con Turner (24), in una partita che si decide nel terzo quarto grazie all’accelerata dei padroni di casa: +22 punti e l’ultima frazione è solo una formalità.

NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 121-106

Alvarado oscura Jokic (38 punti a 32 con il serbo autore anche di 16 rimbalzi) e New Orleans sorpassa proprio Denver nelle zone alte della classifica a Est. Pelicans in grande forma alla quarta vittoria consecutiva, i Nuggets invece perdono per la seconda volta in due partite. Gli ospiti illudono quando si portano sul +14 in avvio, in mini-parziale di 15 punti a 4 nel terzo quarto consente ai padroni di casa di rimontare e dilagare nel finale.

SAN ANTONIO SPURS-PHOENIX SUNS 95-133

Travolgenti Suns a San Antonio e Phoenix riprende la marcia in vetta alla classifica a Ovest dopo il ko con Houston. Non c’è mai partita con i Suns che arrivano addirittura a un massimo scarto di 44 punti a metà terzo quarto: Johnson miglior marcatore (27 punti) non basta agli Spurs, Phoenix risponde con i 25 punti e 10 rimbalzi di Ayton e un gioco di squadra nettamente superiore.