Basket, Nba: fine del tormentone, Durant resta a Brooklyn

Dopo mesi di dubbi, voci e speculazioni, si chiude in maniera definitiva il tormentone riguardante Kevin Durant: nessuna trade per la stella dei Nets, che rimarrà dunque a Brooklyn anche nelle prossime stagioni. Lo ha annunciato il General Manager della franchigia newyorkese, Sean Marks, con una nota ufficiale: "Abbiamo concordato di proseguire il nostro rapporto - le sue parole -. Ora ci concentriamo sul basket, con un obiettivo comune in mente: costruire un progetto duraturo per portare un titolo a Brooklyn".