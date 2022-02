Basket, Nba: cadono Golden State e i Lakers, Chicago torna alla vittoria

NBA

Gli Warriors ko con Utah dopo nove vittorie di fila, a Los Angeles non basta LeBron, Bulls e Cavaliers bene a Est

Arriva dopo nove vittorie di fila la sconfitta per Golden State: gli Warriors cadono a sorpresa 111-85 contro gli Utah Jazz. Ko anche Los Angeles, a cui non basta l’ottima prova di LeBron James contro Portland: i Lakers crollano 107-105 nel finale. Successi invece per Chicago, Cleveland e Toronto: i Bulls si rialzano dopo due sconfitte nel 121-109 agli Hornets, i Cavaliers hanno la meglio 105-92 su San Antonio, per i Raptors 117-98 su Oklahoma. Getty Images

CLEVELAND CAVALIERS-SAN ANTONIO SPURS 105-92

Terza vittoria di fila per Cleveland che si mantiene nel gruppo di testa a Est, mentre San Antonio conferma la pessima stagiona ampiamente fuori dalla zona playoff a Ovest. E’ Garland con i suoi 27 punti a non lasciare scampo agli Spurs, in un match che ha visto San Antonio provare a scappare in avvio ma poi è arrivata pronta la reazione dei Cavaliers con un vantaggio massimo di +23 nel terzo quarto.

CHARLOTTE HORNETS-CHICAGO BULLS 109-121

Resta in scia alla vetta della classifica a Est anche Chicago, che torna alla vittoria dopo due ko consecutivi grazie alla coppia composta da DeRozan (36 punti) e LaVine (27), mentre agli Hornets non bastano i 33 di Ball e arriva addirittura la pesante sesta sconfitta di fila. Bulls che scappano nel secondo quarto grazie a un tremendo parziale di 17 a 2, per poi limitarsi ad amministrare mantenendo gli avversari sempre a distanza di sicurezza.

OKLAHOMA CITY THUNDER-TORONTO RAPTORS 98-117

Prosegue l’ottimo momento di Toronto che entra di prepotenza in zona playoff grazie alla settima vittoria consecutiva, mentre per Oklahoma è la terza sconfitta nelle ultime tre e i playoff sono ormai un miraggio. Per i Raptors decisivi Siakam e VanVlett con i loro rispettivi 27 e 21 punti: in una partita senza storia, Toronto scappa già nella prima frazione e Oklahoma non riesce mai a recuperare.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-LOS ANGELES LAKERS 107-105

Vittoria al fotofinish per Portland che torna al successo dopo ben sei sconfitte di fila, mentre ai Lakers non basta LeBron e incappano nel secondo ko di fila confermando la stagione altalenante. James infila 30 punti e sette rimbalzi, i Blazers rispondono con i 29 di Simons in un match equilibrato e deciso nei secondi finali. Dopo le prime due frazioni punto a punto, sono i Lakers a scappare a +9 in avvio di terzo quarto, ma vengono ripresi e la rimonta di Portland si concretizza dal 97 pari in poi poco prima della sirena.

SACRAMENTO KINGS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 132-119

Vittoria in rimonta e a sorpresa di Sacramento su un Minnesota reduce da cinque vittorie di fila e in un ottimo momento di forma. I Kings, ancora fuori dalla zona playoff a Ovest, si affidano ai 30 punti di Barnes e ai 27 di Fox, mentre per Minnesota alla fine servono a poco i 29 di Russell. Dopo un buon avvio dei Timberwolves, che scappano fino al +13, i giochi si decidono tutti nella seconda metà del quarto quarto, quando dal 115 pari Sacramento infila un parziale di 17 a 4 che tramortisce gli avversari.

UTAH JAZZ-GOLDEN STATE WARRIORS 111-85

Caduta a sorpresa anche per Golden State, reduce da nove vittorie di fila e al secondo posto a Ovest. Gli Utah Jazz, alla quarta vittoria di fila e saldi in zona playoff, compiono una piccola impresa grazie a Bogdanovic (28 punti per lui), mentre Curry si ferma a 16 punti negli Warriors: eppure sono proprio gli ospiti a volare sul +13 in avvio, salvo poi essere recuperati e dominati nel terzo quarto, fino al crollo totale nell’ultima frazione.