Basket, Nba: a Denver il big match con Memphis, risorge Washington, Warriors travolti a New York  

Vittoria dei Nuggets e aggancio in vetta a Ovest proprio sui Grizzlies, successo Wizards dopo dieci ko, bene anche Utah e Chicago

© Getty Images Vittoria e primo posto per Denver nella notte Nba: i Nuggets passano 105-91 sui Grizzlies nel big match e agganciano proprio Memphis al comando a Ovest. Sorride anche Washington, primo successo dopo dieci sconfitte grazie al colpo esterno sui Suns. Vittoria in trasferta anche per Chicago 113-103 a Miami e per Utah contro Detroit sempre più ultima: 126-111 ma zero punti per Fontecchio. Golden State travolta da New York con uno scarto di 38 punti.

DETROIT PISTONS-UTAH JAZZ 111-126

Ottima prestazione di Markkanen con 38 punti e Utah si rialza dopo due sconfitte, mentre prosegue la stagione negativa di Detroit sempre ultima a Est. Fontecchio in campo cinque minuti ma nessun punto realizzato. I Jazz scappano a +12 in avvio ma vengono ripresi, un’altra accelerata nell’ultimo quarto col massimo vantaggio di +22 rende però impossibile una nuova rimonta ai Pistons.

MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 103-113

Colpo esterno di Chicago che vince la partita a cavallo tra il terzo e il quarto quarto, col mini-parziale di 28 punti a 12 dal 65 pari che spezza le gambe a Miami. E’ super Vucevic con 29 punti e 12 rimbalzi a trascinare i Bulls che risorgono dopo quattro sconfitte consecutive, mentre per gli Heat arriva il primo ko dopo quattro vittorie.

NEW YORK KNICKS-GOLDEN STATE WARRIORS 132-94

Ancora senza Curry, non basta Poole a Golden State e i Warriors vengono letteralmente travolti da una valanga di punti a New York. Partita senza storia sin dalla palla a due e dominio assoluto dei padroni di casa, che allungano a sette la striscia di vittorie consecutive. Golden State continua a non convincere e incappa nella quarta sconfitta nelle ultime cinque.

PHOENIX SUNS-WASHINGTON WIZARDS 110-113

Shamet e Ayton coppia da 31 e 30 punti ciascuno (il secondo con anche 13 rimbalzi), ma è tutto inutile e Phoenix cade in casa al primo ko dopo tre vittorie. Colpo a sorpresa di Washington che ritrova il successo dopo addirittura dieci sconfitte di fila: miracolosa rimonta per gli Wizards nell’ultimo quarto da -10 nei minuti finali.

DENVER NUGGETS-MEMPHIS GRIZZLIES 105-91

Va a Denver il big match della notte Nba e i Nuggets agganciano proprio Memphis in testa alla classifica a Ovest. Non basta un super Morant con 35 punti e 10 assist, per Jokic il numero fortunato è il 13 (stesso numero per punti, assist e rimbalzi). E’ subito dominio dei padroni di casa a +23 in avvio di secondo quarto, quanto basta per amministrare il vantaggio senza problemi fino alla sirena.