Basket, Mondiali: Stati Uniti giù dal podio, Canada medaglia di bronzo

La Nazionale a stelle e strisce sconfitta all'overtime per 127-118 nella finalina

© Getty Images Niente podio per gli Stati Uniti ai Mondiali di basket, la medaglia di bronzo la conquista infatti il Canada al termine di una partita spettacolare vinta all'overtime con il punteggio di 127-118. Primo podio mondiale per i canadesi. A trascinare il Canada al successo le sue due stelle Shai Gilgeous-Alexander e Dillon Brooks, autori rispettivamente di 31 e 39 punti il secondo con un incredibile 7/8 da 3 punti. Bene anche RJ Barrett con 23 punti. Non bastano agli Stati Uniti i 24 punti di Anthony Edwards, i 23 di Austin Reaves e i 19 di Mikal Bridges.



Proprio la guardia dei Nets è stato protagonista di una incredibile giocata sul finire del regolamentari, quando con gli Usa sotto di 4 punti a 4 secondi dalla fine ha segnato un libero poi ha sbagliato volutamente il secondo e dopo aver preso il rimbalzo ha realizzato un canestro da 3 punti per la parita' a 0.6 decimi dalla sirena. Nell'overtime, però, ancora Brooks e Gilgeous-Alexander hanno chiuso ogni discorso. Canada e Stati Uniti con il terzo e quarto posto ai Mondiali staccano anche automaticamente il pass per la Olimpiadi di Parigi 2024.