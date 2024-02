Basket, Massinburg trascina la capolista Brescia: numeri stellari per l'americano della Germani

LA STELLA

L'americano sta trascinando la squadra di Magro: prestazione stellare anche a Napoli, dove ha colmato l'assenza di Della Valle con 23 punti e la valutazione finale di 32.

© IPA Nello starting five oppure no, l'esito è sempre lo stesso: CJ Massinburg davanti a tutti. Brescia continua il suo volo in testa alla classifica con una costante: i numeri dell'americano, brillanti anche nella serata di Napoli, in cui la Germani ha dovuto fare a meno del talento e della leadership di Amedeo Della Valle.

Per la prima volta in stagione, a Napoli, è partito dall'inizio e il suo contributo non è cambiato, anzi: 23 punti in 32 minuti, a cui sommare anche 5 rimbalzi, 4 assist e 3 palle recuperate. Valutazione finale di 32, a farne ancora una volta il migliore della squadra guidata da Alessandro Magro.

Massinburg top scorer non è certo una novità: a Napoli è stata la sesta volta in campionato, più di Bilan e Christon (4), Della Valle (3) e Burnell (2). E CJ domina anche quella relativa alla miglior valutazione: 8, a pari merito con Miro Bilan.

© IPA

I 32 minuti trascorsi sul PalaBarbuto sono il suo impiego massimo stagionale: non era mai andato oltre i 24.

I tifosi sognano anche grazie a lui e sperano che possa restare a Brescia un'altra stagione: speranza alimentata dalle parole dello stesso Massinburg a Teletutto, ospite della trasmissione Basket Time.

Personalità e numeri da stella assoluta: quella che illumina il cammino esaltante di Brescia.