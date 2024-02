Basket, Massinburg trascina Brescia: "Non mi dispiacerebbe continuare ancora qui"

IL PROTAGONISTA

CJ Massinburg, uno degli uomini del momento, ha parlato negli studi di Teletutto della possibilità di restare a Brescia un altro anno. "Con i giusti presupposti non mi dispiacebbe, ho compagni e coach fantastici"

La risposta, dagli studi di Teletutto, è arrivata direttamente al cuore dei tifosi della Germani. CJ Massinburg, il giocatore del momento (eletto miglior sesto uomo del campionato per il terzo mese di fila e, fin qui, tra i migliori in assoluto della stagione) ha infatti parlato della possibilità di continuare a vestire la canotta di Brescia, durante la trasmissione "Basket Time". "Sono focalizzato sulla stagione in corso, mi piacerebbe vincere il titolo. In tanti vedono per me un futuro in Eurolega, ma con i giusti presupposti non mi dispiacerebbe restare un altro anno in questo club".

Messaggio forte e chiaro, che fa felici i tifosi, esaltati dalle prestazioni della guardia: contro Pistoia è stato un vero trascinatore, con 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, con 5 triple a segno su altrettante tentate. A impressionare, oltre ai numeri, il suo atteggiamento in campo. "Alla fine del terzo quarto ho avvicinato coach Magro e gli ho detto: Adesso basta, andiamo a vincere questa partita".

© IPA

A Brescia si è creata una grande alchimia di squadra e Massinburg ha esaltato anche un suo compagno di squadra per il lavoro difensivo contro l'Estra. "Ho visto di rado un giocatore con le qualità di Petruccelli nella metà campo senza palla. Allenarmi con lui è una delle principali circostanze alla base della mia crescita. Se segni un canestro quando ti marca, vuol dire che te lo sei davvero guadagnato. In questa squadra, in generale, tutti stanno migliorando i propri comopagni".

Il grande sogno del texano, manco a dirlo, è l'NBA. "Marco De Benedetto, nostro consulente di mercato, mi assicura che gli scout delle squadre di NBA e G-League non smettono di interessarsi alle mie performance, anche se sono in Europa dal 2021. Chissà, questa cosa invoglia i giocatori americani".

© IPA

Altro aspetto fondamentale, per la sua crescita, la figura di coach Magro. "La sua presenza è stata determinante per la mia decisione di restare a Brescia. Sa sempre come incoraggiarti e non se la prende quasi mai se sbagli. Anzi, ti incita".