Basket: l’Olimpia Milano non sbaglia un colpo, vince anche Sassari

SERIE A

Dopo tre giornate di campionato l’Olimpia Milano resta a punteggio pieno nella Serie A di basket: le Scarpette rosse dominano sul parquet di Trieste e vincono 87-65 grazie a 18 punti di Zach LeDay e ai 13 a testa di Shavon Shields e Gigi Datome. Vince comodamente anche la Dinamo Sassari: 92-72 il punteggio inflitto alla Virtus Roma, che nonostante i 29 punti di Tommaso Baldasso cade sotto i colpi di Marco Spissu (19) e Miro Bilan (15).

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-AX ARMANI EXCHANGE MILANO 65-87

Non conosce ancora sconfitta l’Olimpia di Ettore Messina, che nell’arco dei 40 minuti effettivi giocati all’Allianz Dome ha solo un passaggio a vuoto sul finire del secondo quarto, ma per il resto non ha nessun tipo di problema e chiude con una vittoria su Trieste. Shavon Shields, già protagonista in Eurolega contro il Villeurbanne, conferma il suo momento di forma ed è il primo a salire di livello durante il match, portando subito in doppia cifra il vantaggio meneghino. Chiuderà con 13 punti alla sirena, gli stessi di Gigi Datome, anch’egli protagonista nei primi due quarti. Poco prima dell’intervallo la squadra di Eugenio Dalmasson ha un sussulto, piazza un parziale di 11-1 grazie ai canestri di Laquintana e Doyle e si porta a -9 al 20’. Le ultime due frazioni di gioco, però, sono completamente appannaggio della squadra ospite. Zach LeDay, che termina in doppia-doppia con 18 punti e 14 rimbalzi, diventa assoluto protagonista degli ultimi minuti e Milano conquista così altri due punti in classifica, restando a punteggio pieno dopo tre giornate.

VIRTUS ROMA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 72-92

Non c’è partita nella Capitale, e la Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco può mettersi alle spalle la sconfitta interna contro Trieste senza faticare più di tanto. Già il primo periodo termina sul +11 per gli isolani, che lasciano solo 10 punti agli avversari. I restanti 30 minuti sono pura accademia, con Sassari che controlla senza mai rischiare particolarmente. Sugli scudi un ottimo Marco Spissu, che termina a quota 19 punti, ma non vanno per il sottile nemmeno Miro Bilan e Vasa Pusica, che mettono a tabellino rispettivamente 15 e 14 punti. Dall’altra parte non basta il grande cuore di Tommaso Baldasso: il 22enne firma 29 punti con 5/10 da tre, ma il resto del roster a disposizione di Piero Bucchi (a parte Jamil Wilson, che fa 15+10 rimbalzi) si rivela non all’altezza dell’incontro. Grazie al +20 finale, Sassari sale a 4 punti in classifica, mentre Roma (alla seconda sconfitta consecutiva) resta a quota 2.