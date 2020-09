Basket, Lega A: debutto vincente per l'Olimpia Milano

LEGA A BASKET

Esordio vincente nella Lega A di basket per l'Olimpia Milano. All'Unipol Arena, l'Armani batte 87-71 Reggio Emilia grazie ad un gran secondo tempo. Dopo il 44-40 di metà partita, a fare la differenza sono infatti il terzo e l'ultimo quarto, nel quale gli ospiti ipotecano il match grazie ai 17 punti di Leday e ai 14 di Datome e Shields. Debutto vincente anche per la Virtus Roma, che vince 81-76 contro la Fortitudo Bologna.

REGGIO EMILIA-MILANO 71-87

L'avvio di match all'Unipol Arena vede la formazione di coach Messina cercare subito l'allungo con Gigi Datome e Zach Leday, ma l'Unahotels ribatte canestro su canestro: dopo i primi 10', è 19-17 per l'Olimpia. L'equilibrio persiste anche nel secondo quarto, con il quintetto di coach Martino che riesce anche a portarsi sul +4 (25-21) prima di essere ripresa da Milano, che grazie ad un ottimo Datome (14 punti alla fine con 3/5 dal perimetro per il capitano della nazionale azzurra) chiude 44-40.

Nella seconda metà, l'Olimpia scappa: il parziale di 20-13 non lascia scampo ai padroni di casa, che si aggrappano a Bostic, autore di 17 punti in tutto il match. L'ultimo parziale vede Milano prendere il largo, arrivando fino al massimo vantaggio di +20. A quel punto, Datome e compagni rallentano e Reggio Emilia ne approfitta per rendere meno amaro il risultato, che premia comunque l'Olimpia, subito vincente al debutto. Grande prestazione per Zach Leday: 17 punti e 6 rimbalzi.

ROMA-FORTITUDO BOLOGNA 81-76

Al Palazzo dello Sport, parte meglio la Fortitudo che si porta due volte sul +5 e sul +7, ma la Virtus, trascinata da Dario Hunt, che chiude il match con 24 punti, 2 assist e 9 rimbalzi, risale due volte fino al pareggio dei primi 10' (20-20). I padroni di casa provano a scappare all'intervallo (44-32), ma Bologna riapre i giochi con un parziale di 9-0 nel corso del terzo quarto e risale fino al -4. Roma, però, regge nell'ultimo parziale e, grazie alla coppia Hunt-Robinson, chiude 81-76, conquistando la vittoria all'esordio.

VARESE-BRESCIA 94-89

Partita spettacolare all'Enerxenia Arena: primo quarto che sorride alla Germani, che chiude sul 23-17. Il vantaggio aumenta nel secondo, nel quale un parziale di 8-0 aiuta la Leonessa a chiudere a +10 (43-33) all'intervallo lungo. L'Openjobmetis, però, recupera lo svantaggio arrivando al 59-59. Nell’ultimo quarto regna l'equilibrio: 22-22 con Varese avanti di 4 ad un minuto dalla fine e ripresa dalla Leonessa. L'overtime (13-9) sorride ai padroni di casa, che vincono grazie soprattutto all'argentino Luis Scola, autore di un match sontuoso: 23 punti e 11 rimbalzi.