Basket, LeBron James prolunga coi Lakers fino al 2025

NBA

La star della franchigia losangelina ha accettato un'estensione da 97,1 milioni di dollari, con un'opzione a suo favore per il 2024/25

LeBron James resterà ai Los Angeles Lakers. La stella dell'Nba ha infatti accettato un prolungamento del contratto che lo legava ai gialloviola fino al 2023, estendendolo fino alla fine della stagione 2024/25, con una player option per il secondo anno. Il valore dell'accordo è di 97,1 milioni di dollari per le due stagioni aggiuntive, che potrebbero salire fino a 111 milioni dopo la rinegoziazione del salary cap, in programma alla fine del prossimo anno fiscale.

A dare l'annuncio è stato il suo agente, Rich Paul, ai microfoni di ESPN. James, campione coi Lakers nel 2020, è destinato a diventare il giocatore più pagato della storia dell'Nba nell'arco della carriera, con ben 532 milioni di dollari garantiti dai contratti, superando la stella dei Brooklyn Nets, Kevin Durant.

LeBron, atteso dall'esordio stagionale il 18 ottobre contro i Golden State Warriors campioni in carica, non sarà dunque free agent nell'estate 2023 e disputerà questa e la prossima annata con la canotta gialloviola. Dopodiché, grazie all'opzione a suo favore per il 2024/25, potrà decidere di liberarsi per provare a raggiungere un obiettivo che non ha mai nascosto, ossia quello di giocare nella stessa squadra del figlio in quella che, con tutta probabilità, sarà la sua ultima stagione da professionista, a 40 anni ormai compiuti.

Bronny James, che sta cominciando il suo ultimo anno alla Sierra Canyon High School di Los Angeles, a breve dovrà scegliere il college a cui iscriversi, dopodiché sarà eleggibile per il draft Nba a partire dal 2024.