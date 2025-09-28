Basket, la Supercoppa è dell'Olimpia Milano: sconfitta 90-76 Brescia

Le scarpette rosse onorano la memoria di Giorgio Armani, con Nebo (18 punti) e Brown (11 assist) sugli scudi: sesto successo nel torneo
© X Olimpia
La Supercoppa Italiana è dell'EA7 Emporio Armani Milano, che inizia l'anno vincendo il primo trofeo stagionale: sesto successo nella competizione per le scarpette rosse, che bissano la vittoria dell'anno scorso. Contro Brescia combattiva nella prima metà di gara, l'Olimpia comanda per tutto l'arco della sfida e dilaga nella ripresa, volando sul +18 e chiudendo sul 90-76. Dominante Nebo con 18 punti e 7 rimbalzi: alla Germani non basta Burnell (14).
L'Olimpia Milano conquista la seconda Supercoppa Italiana consecutiva, confermando la vittoria dell'anno scorso: sconfitta 90-76 Brescia nel primo trofeo stagionale. L'avvio è subito debordante per le scarpette rosse, che non vogliono far prigionieri e iniziano con un parziale di 6-0. Flebile la reazione della Germani, che resta a -7 (14-7) e subisce anche la tripla di Brown (19-10). Solo l'ingresso in campo di CJ Massinburg risveglia la Leonessa, che accorcia proprio col neoentrato e con Ndour: è 28-24 al termine del primo quarto. Il secondo periodo si apre col ritorno a +8 dell'EA7 Emporio Armani, ma Brescia questa volta reagisce subito e resta a ridosso, sulla spinta di Amedeo Della Valle: dieci punti per lui a metà gara, da unico giocatore in doppia cifra, salvo poi sparire nella ripresa. Ricci firma il +6 con una tripla. Massinburg reagisce ed è 47-44 a metà gara. Nella ripresa dilaga l'Olimpia, che domina in area con Nebo (chiamato al riscatto dopo la debacle di ieri) e colpisce regolarmente con LeDay. Il terzo quarto vede i milanesi volare sul +11 con un parziale di 10-2, entrano anche Ellis e Mannion per l'allungo finale. L'ultimo periodo ci fa infatti assistere a un sostanziale dominio di Milano, in un Forum "tiepido" e non caldo come di consueto. Con Nebo scatenato (18 punti e 7 rimbalzi) e un Brown da 11 assist (record della Supercoppa), si vola sul +17 e la gara è sostanzialmente conclusa. Finisce 90-76 per l'EA7 Emporio Armani, che bissa il successo in Supercoppa: sesta vittoria nel torneo. Brutto ko, invece, per Brescia nel nuovo corso con Cotelli: non bastano Burnell (14) e Massinburg (14).
IL TABELLINO
GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 76-90
(24-28, 44-47, 55-69)
Germani Brescia - Bilan 8 (3/8 da 2, 2/2 tl), Della Valle 10 (1/2, 2/4, 2/2 tl), Ndour 8 (2/2, 0/1, 4/4 tl), Ivanovic 12 (1/7, 1/2, 7/8 tl), Rivers 5 (0/2, 1/5, 2/2 tl), Massinburg 14 (1/2, 3/5, 3/4 tl), Burnell 14 (5/8, 0/2, 4/5 tl), Mobio (0/2 da 2), Cournooh 5 (1/1, 1/1, 0/2 tl). N.e. Ferrero, Doneda, Santinon. All. Cotelli.
EA7 Emporio Armani Milano - Brown 8 (0/3, 2/6, 2/2 tl), Bolmaro 6 (3/4, 0/2), LeDay 11 (3/3, 1/4, 2/4 tl), Shields 10 (2/3, 2/3), Nebo 18 (7/9 da 2, 4/4 tl), Mannion 6 (3/4, 0/3), Ellis 12 (4/5, 1/1, 1/2 tl), Booker 7 (3/6 da 2, 1/2 tl), Tonut, Ricci 11 (1/3, 2/3, 3/4 tl), Flaccadori 1 (0/2 da 2, 1/2 tl), Diop. All. Messina.
Commenti (0)