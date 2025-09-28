Basket, la Supercoppa è dell'Olimpia Milano: sconfitta 90-76 Brescia

L'Olimpia Milano conquista la seconda Supercoppa Italiana consecutiva, confermando la vittoria dell'anno scorso: sconfitta 90-76 Brescia nel primo trofeo stagionale. L'avvio è subito debordante per le scarpette rosse, che non vogliono far prigionieri e iniziano con un parziale di 6-0. Flebile la reazione della Germani, che resta a -7 (14-7) e subisce anche la tripla di Brown (19-10). Solo l'ingresso in campo di CJ Massinburg risveglia la Leonessa, che accorcia proprio col neoentrato e con Ndour: è 28-24 al termine del primo quarto. Il secondo periodo si apre col ritorno a +8 dell'EA7 Emporio Armani, ma Brescia questa volta reagisce subito e resta a ridosso, sulla spinta di Amedeo Della Valle: dieci punti per lui a metà gara, da unico giocatore in doppia cifra, salvo poi sparire nella ripresa. Ricci firma il +6 con una tripla. Massinburg reagisce ed è 47-44 a metà gara. Nella ripresa dilaga l'Olimpia, che domina in area con Nebo (chiamato al riscatto dopo la debacle di ieri) e colpisce regolarmente con LeDay. Il terzo quarto vede i milanesi volare sul +11 con un parziale di 10-2, entrano anche Ellis e Mannion per l'allungo finale. L'ultimo periodo ci fa infatti assistere a un sostanziale dominio di Milano, in un Forum "tiepido" e non caldo come di consueto. Con Nebo scatenato (18 punti e 7 rimbalzi) e un Brown da 11 assist (record della Supercoppa), si vola sul +17 e la gara è sostanzialmente conclusa. Finisce 90-76 per l'EA7 Emporio Armani, che bissa il successo in Supercoppa: sesta vittoria nel torneo. Brutto ko, invece, per Brescia nel nuovo corso con Cotelli: non bastano Burnell (14) e Massinburg (14).