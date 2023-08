Basket: l'Italia vince la Trentino Cup 2023, sconfitta la Cina 79-61  

TRENTINO BASKET CUP

Gli uomini di coach Pozzecco superano agevolmente gli asiatici nella finale del torneo pre-mondiale. Si ferma Spissu

© italyphotopress Ultimo atto della Trentino Basket Cup 2023 che vede in finale la sfida tra Italia e Cina. La formazione di Gianmarco Pozzecco vince 79-61 alla BLM Group Arena. Faticano solo in avvio gli azzurri, che prendono velocemente le redini dell’incontro e mettono in campo una qualità nettamente maggiore rispetto agli avversari. Esce in avvio Spissu per un fastidio muscolare. In campo con gli asiatici Kyle Anderson (sotto il nome di Li Kai’er).

Si conclude oggi la due giorni della Trentino Basket Cup 2023, torneo di preparazione ai Mondiali che va in scena alla BLM Group Arena di Trento. Dopo la vittoria contro la Turchia di ieri, l’Italia affronta in finale la Cina (regolata Capo Verde). Vittoria per gli azzurri per 79-61. Coach Gianmarco Pozzecco inizia con il quintetto formato da Spissu, Tonut, Datome, Polonara e Caruso, mentre Melli e Fontecchio sono tenuti a riposo per oggi. L’avvio è marcato Zhou, autentico protagonista fino al +7 cinese. Datome e Caruso firmano la rimonta dell’Italbasket fino al 17-15, che diventa +5 sulla tripla del neo entrato Pajola. Nel frattempo, arriva l’esordio di Kyle Anderson con gli asiatici, sotto il nome di Li Kai’er e la maglia 32.

Il match diventa più fisico e Pippo Ricci prima si prende la tripla e poi l’appoggio che chiude il primo quarto sul 27-19. Il secondo parziale inizia sotto un buon numero di errori, ma l’ingresso di Diouf ha un impatto notevole sulla difesa avversaria e porta i suoi fino ai quattordici punti di vantaggio. Polonara firma la tripla poco dopo, seguita da una gran stoppata di Caruso a cui segue però un finale di tempo contraddistinto dalla reazione degli avversari, che recuperano fino al 42-31 dell’intervallo. Si torna in campo e prima c’è l’espulsione di Djordjevic, al secondo tecnico, seguita da due minuti senza realizzazioni. A quel punto sono i cinesi a portarsi fino a -7, ma Spagnolo e Polonara danno il via al risveglio italiano, che aprono una serie che porta la selezione nostrana fino al +20.

L’ultimo quarto si apre con un canestro in allontanamento di Datome e trascorre con la gestione dei ragazzi di Pozzecco, che chiudono 79-61. Spissu esce dal campo precauzionalmente dopo 4' per un piccolo fastidio muscolare. Il prossimo appuntamento in preparazione del Mondiale è previsto per il 9 e 10 agosto, quando gli azzurri affronteranno Serbia e Grecia nel torneo dell’Acropolis ad Oaka.