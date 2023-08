Basket: l'Italia vince ancora, Grecia ko in amichevole  

BASKET

Ad Atene, gli azzurri di Pozzecco si impongono 74-70 sugli ellenici: secondo successo dopo quello con la Serbia

© Twitter Italbasket L'Italbasket non si ferma: nel percorso di avvicinamento ai Mondiali che inizieranno il 25 agosto batte anche la Grecia e si aggiudica il Torneo dell'Acropolis. Il giorno dopo il successo per 89-88 sulla Serbia, gli azzurri vincono con gli ellenici per 74-70. Ad Atene, la formazione di Pozzecco, dopo il vantaggio ottenuto nella prima metà di gara (35-31), allunga nella ripresa e resiste, nel finale, al tentativo di rimonta dei padroni di casa.

L'Italia vince ancora: il giorno dopo l'89-88 alla Serbia, gli azzurri battono ad Atene la Grecia, stesa 74-70. Un risultato che conta ben più del successo nel Trofeo Acropolis: le due partite in terra ellenica dimostrano l'ottimo stato di forma degli uomini di Pozzecco che, nel primo tempo, hanno il merito di guadagnarsi un tesoretto di +4 (35-31), limitando i padroni di casa privi del fenomeno e campione Nba nel 2021 Giannis Antetokoumpo (il fratello Thanasis è nel quintetto titolare). L'Italbasket parte bene e, di fatto, non va mai sotto nel punteggio, sfiorando anche il +10 (30-20) nel corso del secondo periodo, trascinata da Simone Fontecchio e Nicolò Melli, che non fanno pesare l'assenza di Datome.

Nel secondo tempo, gli azzurri scappano via e salgono sul +15 (57-42), con tante triple. Nel finale, però, la squadra di Pozzecco soffre: dal 67-54, infatti, la Grecia si riporta fion al -4 (67-63), poi l'ennesima conclusione dall'arco di Spissu sembra porre fine al match. Papanikolaou prova a dare un'ultima speranza agli ellenici con la tripla del 72-70, poi la scelta è di mandare in lunetta Spissu, che fa due su due (11 a fine gara) e certifica la vittoria (74-70) per gli azzurri. Ottimi Fontecchio (17 punti) e Melli (13). Sono 12, invece, per Rogkavopoulos e 10 per Papagiannis tra le fila di una Grecia che spera ancora di ritrovare Giannis Antetokounmpo per l'inizio del Mondiale. Proprio la Grecia potrebbe essere una delle avversarie dell'Italia se gli azzurri dovessero raggiungere i quarti: la speranza è che questa sfida e questo esito si possano ripetere nella fase finale dei Mondiali.