Basket, l'Italia travolge Portorico nel "DatHome Day": ampio il successo azzurro  

VERSO IL MONDIALE

L'Italia saluta Gigi Datome con una vittoria: a Ravenna, in una delle amichevoli di avvicinamento ai Mondiali 2023, la formazione di Pozzecco travolge 98-65 Portorico e celebra il "DatHome Day", l'ultima partita del suo capitano in casa che mette a referto 5 punti con una tripla e due tiri liberi. Dopo il 41-32 del primo tempo, è decisiva una travolgente ripresa (57-33) da parte degli azzurri, con ancora Fontecchio tra i protagonisti.

Il basket italiano saluta, almeno nei confini nazionali, Gigi Datome. Nell'ultima gara in casa del capitano azzurro, che saluterà dopo i Mondiali che partiranno il prossimo 25 agosto, la formazione di Pozzecco travolge 98-65 Portorico nel segno dell'Mvp delle scorse finali della Serie A. Partito nel quintetto titolare, Datome parte con un errore e, successivamente, trova la tripla del momentaneo 11-5 prima di uscire tra gli applausi di Ravenna, lasciando il posto a Fontecchio. Saranno poi i due liberi finali a portare a 5 i punti messi a referto da Datome nell'ultima sfida in Italia, celebrato prima del match da striscioni e cori da parte del pubblico.

Sul parquet, c'è storia solo per un tempo. L'Italia di Pozzecco è avanti 41-32 all'intervallo lungo, poi nella ripresa dilaga: 57-33 il parziale dei successivi 20 minuti, con Simone Fontecchio e Gabriele Procida tra i protagonisti: 16 punti sia per il giocatore degli Utah Jazz che per quello dell'Alba Berlino, con Spagnolo a quota 15 e Tonut (10) a completare il quartetto di giocatori in doppia cifra. L'Italia continua a vincere tutte le amichevoli di avvicinamento ai Mondiali 2023. Questa, però, ha un sapore ancora più speciale, perché diventa allo stesso tempo il saluto perfetto ad un grande del nostro basket: Gigi Datome.