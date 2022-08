Basket: l'Italia si arrende alla Francia, la nazionale di Pozzecco ko all’overtime

AMICHEVOLE DI LUSSO

A Bologna finisce 77-78 a favore della squadra transalpina

La seconda amichevole della nazionale di basket dice che l’Italia esce sconfitta nel match contro la Francia. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, infatti, gli azzurri vengono piegati 77-78 all’overtime dai vicecampioni olimpici di Tokyo 2020, trascinati da Luwawu-Cabarrot e Poirier. Ora la squadra di Gianmarco Pozzecco si prepara ad affrontare una serie di match in vista dei prossimi impegni ufficiali. Bene Fontecchio e Gallinari.

Vedi anche Basket Basket, la NBA omaggia Russell: più nessuno potrà indossare la maglia n° 6 Gli azzurri vanno in vantaggio fin dalle prime battute, complice un Fontecchio in ottima forma. La nuova ala degli Utah Jazz mette a segno diversi punti e alla fine del primo quarto l’Italia raggiunge il vantaggio di +10. La Francia prova a mettere in difficoltà la formazione di Pozzecco in un paio di occasioni, ricucendo lo strappo nel secondo quarto. Di fatto, l’Italbasket resiste ma il primo tempo finisce in perfetta parità. Gli ospiti reagiscono prontamente rimettendo un margine di sicurezza tra loro e gli azzurri, con l’Italia che si riporta in parità sul 69-69 e manda la gara ai supplementari. Alla fine ad avere la meglio all’overtime é la Francia che si impone con un solo punto di vantaggio. Buoni segnali arrivano dai 24 punti finali di Simone Fontecchio e i 13 di Danilo Gallinari.

Martedì 16 agosto la seconda sfida a Montpellier, poi la Nazionale azzurra si trasferirà ad Amburgo dove affronterà la Serbia.