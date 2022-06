Basket, Kyle Hines resta a Milano: "Amo l'Olimpia e la città"

Kyle Hines resta a Milano per vincere ancora. Accordo ufficial per il rinnovo con l'Olimpia dopo due anni in cui ha vinto uno scudetto, una Supercoppa, due Coppe Italia e ha aiutato la squadra a raggiungere le Final Four di EuroLeague del 2021. "Siamo entusiasti che Kyle abbia deciso di prolungare la sua leggendaria carriera e di aver scelto di farlo ancora a Milano. Il suo esempio è di grande ispirazione per tutti noi e il suo apporto in campo sarà fondamentale per puntare agli obiettivi che ci siamo posti", dice il general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos. "Milano è una città che io e la mia famiglia abbiamo imparato ad amare, mi piace questa società, mi piace giocare insieme a questo gruppo di ragazzi. Ho scelto Milano per continuare a vincere, che per me è l’unica cosa importante, sono felice di poter continuare qui", dice Kyle Hines.

© ufficio-stampa