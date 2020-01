Basket: Kleb Ferrara in lutto, è morto il vicepresidente

Grande lutto nella pallacanestro italiana. Marco Cocchi, vicepresidente del Ferrara Basket, è morto all'ospedale Carlo Poma di Mantova dove era stato prontamente ricoverato per un malore accusato in panchina alla fine del terzo quarto della sfida contro padroni di casa valevole per il campionato di Serie A2. Il 50enne dirigente sembrava essersi ripreso, ma è stato colpito da un'altra crisi cardiaca, stavolta fatale.