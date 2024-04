Basket, Kamagate punta su Tortona: "Siamo da play-off e ringrazio De Raffaele"

L'INTERVISTA

L'ex-Olimpia Milano si racconta: "ora seguo i giocatori del mio ruolo, in particolare Giannis Antetokounmpo"

Intervistato da Tuttosport, il centro della Bertram Derthona Tortona Ismael Kamagate ha sottolineato cosa gli ha detto coach De Raffaele al suo arrivo nel club piemontese: “Che potevo essere molto utile per la squadra con le mie doti. E mi ha dato tanta fiducia. La fiducia data dall'allenatore è l'aspetto più importante. I play-off? Era l'obiettivo della società e di tutti noi. Da quanto ho visto Tortona è da play-off e la seconda fase del campionato di basket è molto più dura, perché tutti si battono per un obiettivo vicino”.

© IPA

Kamagate ha poi parlato delle sue qualità in campo e dei suoi anni nelle giovanili a Parigi: “L'atletismo, la capacità di correre e saltare, l'energia. Su tutto il resto devo lavorare molto, Ma si migliora sempre col lavoro. Ho vissuto 4 anni belli e di crescita. Al primo anno un infortunio poi siamo cresciuti tutti. È una società giovane, con tanti giovani, un'arena per il futuro. Al secondo anno abbiamo raggiunto la finale per la promozione. Il club sta crescendo in fretta, per risultati e pubblico”.

Quali sono i suoi giocatori di riferimento? “Da piccolo guardavo Kevin Johnson, ora seguo i giocatori del mio ruolo, in particolare Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo e Mitchell Robinson. Studiarli può aiutarmi”.