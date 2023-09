Basket in lutto: l'ex cestista Brandon Hunter è morto a 42 anni

© ansa

Il mondo del basket piange per la prematura scomparsa di Brandon Hunter. L’ex giocatore, 42 anni, ha militato nella NBA per due stagioni con i Boston Celtics e gli Orlando Magic e per tre anni, dal 2006 al 2009, ha calcato i parquet italiani vestendo le maglie di Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro. Ad annunciarne il decesso pubblicamente è stata la Ohio University per cui Hunter ha giocato dal 1999 al 2003. Ancora ignote le cause del decesso.