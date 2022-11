Basket, il 19-20 novembre la 19.esima edizione del Memorial Stefano Travia

© ufficio-stampa

Nel weekend del 19-20 novembre si terrà l’atteso torneo internazionale di MiniBasket Memorial Stefano Travia, giunto ormai alla sua 19esima edizione: 12 squadre per uno dei più prestigiosi tornei di MiniBasket in Italia organizzato da SocialOsa. Dal lontano 2002 la partecipazione al Memorial Travia è riservata alla Categoria Aquilotti – annata 2012-2013 per la stagione in corso. Quest’anno parteciperanno due delle più grandi società di Eurolega Alba Berlino e Olimpia Milano, i ragazzi tedeschi saranno ospitati dalle famiglie della società organizzatrice per tre giorni di non solo basket ma anche di scambio di cultura. Oltre alle società di Eurolega al torneo parteciperanno società molto importanti dei campionati italiani di serie A, A2 e di serie B (Urania Milano, Pallacanestro Cantù, Rinascita Accademia Rimini, Aurora Desio, Vigevano), per completare l’organico del torneo ci saranno le società minibasket più di rilievo del milanese e della Brianza (Basket Cernusco, Basket Seregno, GSO Arese, Dopo Vimercate). Le squadre sono divise in 4 gironi – Rosso, Arancio, Blu e Giallo – ciascuno composto da tre squadre. Le partite dei gironi di qualificazione e le semifinali saranno svolte su 3 tempi da 8 minuti ciascuno, mentre le partite di finale della domenica saranno giocate su 6 tempi da 6 minuti ciascuno e con tutte le regole FIP della categoria Minibasket Aquilotti.