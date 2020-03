Basket, i giocatori si fermano: sospese tutte le partite

Il basket si ferma. Dopo l'allarme lanciato nella serata di ieri dai giocatori di alcune squadre, Brindisi e Treviso in testa (tornati a casa dalle rispettive trasferte a Venezia e Pesaro), la Lega Serie A ha deciso di sospendere la giornata di campionato in programma oggi in attesa di ulteriori, future, decisioni. "In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio e conseguente Provvedimento di chiusura in Lombardia e in 14 province - è scritto nella nota -, la Lega Basket, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma domenica 8 marzo".