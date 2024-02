Basket, Galbiati e Trento avanti fino al 2027: "Orgoglioso e riconoscente"

IL RINNOVO

La Dolomiti Energia ha ufficializzato i rinnovi di Toto Forray e del coach Paolo Galbiati: guiderà l'Aquila fino al 2027. "Sono orgoglioso e riconoscente verso giocatori e dirigenza".

Dopo essersi conosciuti, Trento e Paolo Galbiati hanno confermato la loro voglia di proseguire il percorso insieme. Il contratto dell'allenatore è stato rinnovato, con prolungamento di un altro anno: la nuova scadenza è fissata nel 2027. Una scelta fortemente voluta dalla dirigenza, dopo questi primi mesi molto positivi insieme, di grandi gioie, qualità del gioco e anche qualche recente difficoltà. Prova superata dal coach, che si è guadagnato la fiducia.

Una decisione che non può che rendere felice Galbiati, che ha anche analizzato i motivi della scarsa brillantezza dell'ultimo periodo. "Sono orgoglioso e riconoscente verso la società e i giocatori. Questo è un club importante che vogliamo diventi un riferimento per tutta la regione. Ho tante idee e sono felice di avere un tempo lungo per programmare. Le ultime sconfitte? Abbiamo provato a vincere tutte le partite e per farlo abbiamo tirato la corda a qualcuno, ci sono serviti anche i cinque giorni di stacco per ritrovare la condizione psicofisica."



A sottolineare i motivi di questa scelta il direttore generale Andrea Nardelli, che ha rilanciato le ambizioni (anche europee) del club. "Galbiati si è calato al 120% nel progetto, sportivo e territoriale, anche con il volontariato. Non è scontato trovare questa disponibilità e sensibilità in un allenatore. Abbiamo capito che è la persona giusta tenendo fede ai nostri valori. Questo accordo triennale era già fatto da tempo. La stagione? Tanti alti e bassi, tutti potevamo fare di più. Cercheremo di continuare il percorso crescendo giorno dopo giorno tutti insieme. Fra tre anni vogliamo continuare ad avere un'identità chiara: il nostro obiettivo non sono i soldi, ma le idee e lo sviluppo dei giocatori. Investiamo anche sul personale. EuroCup? Vogliamo assolutamente continuare a farla, puntiamo ai playoff per avere più possibilità di iscriverci."

Contestualmente a quello dell'allenatore, l'Aquila ha rinnovato anche il contratto del capitano e leader Toto Forray. "Sono molto felice, è la conferma del rapporto con la società e sono fiero di rappresentare la città. Cercherò sempre di dare il massimo, sperando che il fisico mi aiuti. Se voglio continuare finché non giocherà anche mio figlio? No, non sono LeBron".