Basket, finale scudetto: Sassari pareggia la serie, Venezia battuta 95-88

16/06/2019

Le due squadre si dimostrano molto prudenti fin dall’inizio, perché entrambe sanno che in ogni caso non può essere questa la partita decisiva. Sassari apre le danze con Pierre; McGee replica ai due liberi di Haynes. Stone si arresta e segna dalla media il 4 pari, ma i sardi scappano sul +9: la penetrazione devastante di Thomas (che però sbaglia l’appoggio) il cui rimbalzo che segue fa inchiodare la schiacciata a Colley, la tripla di Pierre e i liberi di McGee, Colley e Thomas valgono il 17-8. I 5 punti di Tonut in pochi secondi fanno respirare Venezia, ma Smith sale in cattedra: prima con una tripla, poi nascondendo palla a Vidmar e trovando un passaggio cieco per Cooley, che segna e subisce il fallo di Tonut e realizza poi l’aggiuntivo (23-16). Il livello di gara si accende nel secondo quarto, con un bel botta e risposta tra le due contendenti: Spissu detta legge con un arresto e tiro e con un’azione pazzesca che si conclude con la schiacciata di Magro. Vidmar risponde per le rime, ma Carter e lo stesso Spissu fissano il risultato sul 31-20 a favore della squadra di Pozzecco e costringe la Reyer al timeout. Il PalaSerradimigni esplode sull’affondata bimane di Carter e sulla risposta da tre di Spissu a Haynes (38-25). Dopo un’altra tripla di Spissu, la Dinamo spreca un ottimo contropiede quattro contro uno; Venezia ringrazia e accorcia con i liberi e le due triple di uno spettacolare Haynes. 47-38. Poco prima dell’intervallo lungo gli ospiti provano a portarsi ulteriormente a contatto con la bomba di Bramos, ma la gran virata di Pierre tiene Sassari avanti di 10 punti: 51-41.



Haynes trascina gli uomini di De Raffaele al -5 all’inizio del terzo quarto. Thomas e Cooley ristabiliscono le distanze, ma la Reyer mette paura e si riporta a un possesso con le triple di Daye e Cerella (58-56). Il copione sembra prevedere in fuga Sassari, che però favorisce anche il ritorno degli avversari. Tuttavia, la formazione sarda torna a imporre il proprio gioco e a volare sul +16: un parziale di 8-0 viene firmato da Cooley, Thomas e Smith, poi Tonut segue l’azione di Daye, recuperandone il tiro sbagliato e realizzando, prima che Thomas rubi palla e segni il 79-63. Lo stesso Thomas fa 0/2, ma Polonara coglie il canestro da rimbalzo in attacco che vale l’81-65 al termine del penultimo periodo di gioco. Il Banco di Sardegna pare perdere un po’ di lucidità in attacco, commettendo qualche errore di troppo al tiro e non sfruttando in pieno qualche prezioso contropiede. I veneti vanno sul -6 con le triple di Daye e di Bramos (86-80). Nel finale incandescente McGee dà ossigeno con una tripla, ma Daye non è assolutamente da meno: 89-84. L’instant replay consegna la rimessa a Venezia e il canestro di Haynes del -3 ma, nonostante la sofferenza finale, Carter e Mcgee fissano il risultato sul 95-88 per Sassari, che pareggia la serie della finale scudetto. Martedì sera si torna in Laguna per gara-5.