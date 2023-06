Basket, finale playoff Serie A: Milano si prende gara-1, Bologna sconfitta

BASKET - SERIE A

L’Olimpia trionfa 92-82 tra le mura casalinghe del Forum e si porta avanti nella serie

© italyphotopress Il primo round delle finali playoff di Serie A di basket se lo porta a casa l’Olimpia Milano. L’Armani piega la Virtus Bologna 92-82, andando sull’1-0 nella serie. Buona partenza per le V-nere, che però si fanno riprendere subito. Dopo una gara equilibrata la squadra di Messina mette la freccia nell’ultimo quarto, trascinata da un super Napier (22 punti) e da un ottimo Hall (15 punti). Non sono bastati alla Virtus i 19 punti di Belinelli.

L’Olimpia Milano vince 92-82 contro la Virtus Bologna, portandosi 1-0 nella serie della finale playoff di Serie A. Partenza fortissima di Bologna, che segna 10 punti consecutivi e non permette alla squadra di casa di fare canestro. Dopo il primo time-out il quintetto di Messina infila due triple consecutive, con Baron e Napier, ma quest’ultimo commette anche il secondo fallo in pochi secondi. Belinelli è tra i più attivi nella Segafredo, che però non è precisissima dalla lunetta. Milano ne approfitta, anche con gli ingressi di Hines e Datome, con un parziale di 12-0 che porta alla prima pausa breve con l’Armani clamorosamente in vantaggio, sul 21-19. L’avvio del secondo periodo è più lineare ed equilibrato. La formazione meneghina deve fare i conti con alcune palle perse, ma le V-nere non riescono a scappare via. Nel finale di quarto l’esperienza di Teodosic e Belinelli fa la differenza per la Virtus, che con la tripla dell’ex giocatore dei San Antonio Spurs si presenta alla pausa lunga in vantaggio di otto punti, sul 44-36. Nel terzo quarto Milano aumenta l’intensità difensiva, e in attacco cerca di sfruttare meglio un Napier con il problema dei falli sulle spalle. La squadra di Messina rientra sul -2 con la tripla pesante di Voigtmann, e riesce anche a completare il sorpasso con un altro tiro dall’arco di Baron. La partita si accende poco prima dell’ultima pausa breve, chiusa con i tre liberi consecutivi segnati da Belinelli: a dieci minuti dalla fine Bologna è avanti di un punto, sul 64-63.

Nell’ultimo periodo le percentuali emiliane calano, mentre l’EA7 aumenta la sua efficienza offensiva. Ancora una volta, a dominare è Napier (sono 20 i punti finali per lui), coadiuvato da un ottimo Devon Hall, autore di 15 punti totali. Milano scappa via a pochi minuti dalla fine, con la Segafredo che non riesce più a rientrare. Vince l’Olimpia 92-82, si prende gara-1 e va in vantaggio nella serie playoff.

