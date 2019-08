Basket, Europeo U20 donne: trionfo Italia, battuta in finale Russia

IL SUCCESSO

La Nazionale Under 20 femminile di basket ha vinto il Campionato Europeo di Klatovy, in Repubblica Ceca. Le azzurre, dopo aver superato la Spagna nei Quarti e la Francia in semifinale, hanno superato oggi la Russia 70-67 al termine di una partita tanto bella quanto equilibrata. E' il primo oro assoluto per una nostra Nazionale Under 20, dopo gli Argenti del 2013 e del 2016 e il Bronzo del 2014 a Udine. Un risultato straordinario, che rende l'estate Azzurra memorabile a meno di un mese dall'altro trionfo ottenuto dall'Under 18 a Sarajevo.

Una cavalcata fantastica, per la squadra di coach Sandro Orlando, che ha iniziato l'Europeo con la doppia sconfitta contro Paesi Bassi e Francia. Poi i successi con Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Francia e Russia. Sara Madera e' stata votata Mvp dell'Europeo, con lei in quintetto anche Costanza Verona, Valentina Kozhukhar (Russia), Tima Pouye (Francia) e Billie Massey (Belgio). In finale la miglior marcatrice e' stata Costanza Verona con 25 punti, in doppia cifra anche Sara Madera (15) e Alessandra Orsili (13). Per lei, protagonista anche con la maglia dell'Under 18, due medaglie d'Oro al collo in poche settimane. La partita e' stata molto equilibrata, le due squadre si sono rincorse e superate per tutti i 40 minuti. A 70 secondi dalla fine Madera ha messo la tripla del pareggio a quota 67, poi e' arrivato il canestro di Verona per il vantaggio che la Russia non e' piu' riuscita a rimontare. Ancora di Madera il libero della sicurezza per un altro trionfo tutto azzurro.