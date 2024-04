Eurolega, si decide tutto: Milano appesa a un filo, Bologna per scacciare la crisi

Ultimo round di regular season per l'Eurolega di basket, tutto ancora in bilico per le italiane impegnate. Soprattutto per l'EA7 Emporio Armani Milano, che deve battere il Maccabi e sperare in un passo falso di Partizan e soprattutto Efes (a cui basta vincere sulla Stella Rossa per estromettere l'Olimpia dai play-in). Già con il pass per la fase successiva in tasca, la Virtus Segafredo Bologna affronta il Baskonia per scacciare una crisi nera, che la vede senza vittoria in Europa nelle ultime sei gare.