Basket, Eurolega: rimonta show al Forum, Milano abbatte anche il Barcellona

EUROLEGA

L'Olimpia Milano non perde un colpo in Eurolega. Al Mediolanum Forum arriva infatti la quinta vittoria europea consecutiva nella sfida al vertice con il Barcellona. Finisce 83-70 dopo una spettacolare rimonta: Milano infatti insegue per tutta la partita e al termine del terzo quarto sembra a un passo dal ko. La vittoria arriva invece in un quarto parziale monstre, grazie ai punti pesantissimi di Luis Scola, Amedeo Della Valle e Sergio Rodriguez. Milano da sogno al Forum, anche il Barcellona si arrende

E ora provate a fermarla. L'Olimpia Milano aggiunge il Barcellona all'elenco delle sue vittime in Eurolega e lo fa quando ormai sembra davvero troppo tardi. E invece Assago saluta il quinti successo di fila per gli uomini di Ettore Messina, ora appaiati al Cska Mosca e proprio ai catalani con la serie sul 5-1. Importantissima però la prova sfoderata contro il Barcellona, anche perché è frutto di una prova corale di altissimo livello e soprattutto di carattere. Il successo è infatti confezionato in un quarto parziale da 31-12, dopo che Milano si era ritrovata a inseguire i blasonati avversari per buona parte della partita. Difficile infatti reagire a uno 0-7 casalingo, ma l'Olimpia ci prova a si riporta in partita nel secondo quarto, prima di una nuova fiammata blaugrana.

Il primo sorpasso è firmato da Luis Scola a inizio ripresa, con 8 punti personali in un parziale di 10-2 che vale il 46-44 Olimpia. Il Barcellona però non ci sta e si riporta in un vantaggio che sembra rassicurante. Ma non lo è, come dimostra una sontuosa Milano nel quarto periodo: il primo a caricarsi la squadra sulle spalle è ancora una volta Luis Scola, autore di altri sei punti consecutivi che valgono il nuovo pareggio. Amedeo Della Valle con due triple una dopo l'altra fa scappare l'Olimpia, quindi anche Luis Rodriguez partecipa alla festa, prima che Jeff Brooks realizzi la tripla del +10, quella che di fatto chiude la partita senza che il Barcellona, implacabile fino a 10 minuti dalla fine, stavolta riesca a replicare.

Olimpia, pokerissimo in Eurolega ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp





ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche