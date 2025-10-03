Logo SportMediaset
Basket, Eurolega: primo ko per la Virtus, il Valencia vince 103-94

Decisivo il 17-4 di parziale nell'ultimo periodo, non bastano i 24 punti di Morgan

03 Ott 2025 - 22:49
© x

© x

Arriva a Valencia la prima sconfitta in questa Eurolega per la Virtus Bologna. Nella seconda giornata, le V Nere perdono 103-94 contro gli spagnoli, che trovano l'allungo decisivo nell'ultimo quarto. I campioni d'Italia, infatti, si portano sul -2 (77-75) prima di un parziale di 17-4 che taglia le gambe alla formazione di Ivanovic, ora a 1-1 di record. Inutili i 24 punti di Matthew Morgan, De Larrea scatenato tra gli iberici a quota 23.

Finale fatale per la Virtus Bologna, che alla seconda giornata incassa il primo ko in questa Regular Season di Eurolega. I campioni d'Italia restano a contatto con gli spagnoli fino all'ultima metà del quarto conclusivo, anche se di fatto si ritrovano sempre a inseguire. Il primo momento complicato arriva nel corso del secondo periodo, con il 37-25 per i padroni di casa, anche se la formazione di Ivanovic risale e all'intervallo lungo è in svantaggio soltanto di un possesso (49-46).

Lo scenario, in realtà, si ripete anche nel terzo quarto: 73-71 prima del canestro a tempo scaduto di Pradilla che dà al Valencia il +4. La Virtus resta ancora a distanza di sicurezza, ma dal 77-75 arriva il tracollo: parziale di 17-4 per gli spagnoli, che si portano così sul +15 (94-79) e ipotecano la sfida, poi chiusa addirittura sfondando il muro dei 100 punti. Si chiude sul 103-94 ed è un brutto ko per Ivanovic, che nel finale riesce solo a limitare i danni. Inutili i 24 punti di Morgan, miglior marcatore del match, ma tra gli spagnoli decidono De Larrea (23), Moore (15), Reuvers (15) e Darius Thompson, a quota 13, oltre a Talor a 14. Ora, il record della Virtus dopo due giornate è di 1-1.

IL TABELLINO
VALENCIA BASKET-VIRTUS BOLOGNA 104-93
(26-23, 49-46, 75-71)
Valencia Basket: Puerto 7 (2/2 da 2, 3/3 tl), Reuvers 15 (4/4 da 2, 1/2 da 3, 4/5 tl), Pradilla 5 (2/6 da 2, 1/1 tl), De Larrea 23 (3/6, 5/7, 2/3 tl), Moore 15 (6/10 da 2, 3/6 tl), K. Taylor 14 (5/5, 1/2, 1/1 tl), Sako 2 (1/1 da 2), Thompson 13 (2/2 da 2, 3/4 da 3), Iroegbu 3 (1/2 da 3), Costello 3 (1/1 da 1, 1/2 tl), Nogues 0, Sestina 3 (1/4 da 3). All.: Martinez

Virtus Bologna: Edwards 15 (3/12 da 3, 3/4 tl), Pajola 9 (2/2, 1/4, 2/2 tl), Smailagic 8 (2/3 da 2, 4/4 tl), Alston Jr 15 (5/6 da 2,5/5 tl), Jallow 11 (4/5 da 2, 1/2 da 3), Vildoza 2 (2/2 tl), Niang 4 (1/4 da 2, 2/2 tl), B. Taylor 0, Hackett 0, Morgan 24 (7/9, 3/7, 1/1 tl), Diarra 4 (2/2 da 2), Diouf 2 (1/2 da 2). All.: Ivanovic

basket
eurolega
virtus bologna

