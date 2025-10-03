Basket, Eurolega: primo ko per la Virtus, il Valencia vince 103-94

Finale fatale per la Virtus Bologna, che alla seconda giornata incassa il primo ko in questa Regular Season di Eurolega. I campioni d'Italia restano a contatto con gli spagnoli fino all'ultima metà del quarto conclusivo, anche se di fatto si ritrovano sempre a inseguire. Il primo momento complicato arriva nel corso del secondo periodo, con il 37-25 per i padroni di casa, anche se la formazione di Ivanovic risale e all'intervallo lungo è in svantaggio soltanto di un possesso (49-46).



Lo scenario, in realtà, si ripete anche nel terzo quarto: 73-71 prima del canestro a tempo scaduto di Pradilla che dà al Valencia il +4. La Virtus resta ancora a distanza di sicurezza, ma dal 77-75 arriva il tracollo: parziale di 17-4 per gli spagnoli, che si portano così sul +15 (94-79) e ipotecano la sfida, poi chiusa addirittura sfondando il muro dei 100 punti. Si chiude sul 103-94 ed è un brutto ko per Ivanovic, che nel finale riesce solo a limitare i danni. Inutili i 24 punti di Morgan, miglior marcatore del match, ma tra gli spagnoli decidono De Larrea (23), Moore (15), Reuvers (15) e Darius Thompson, a quota 13, oltre a Talor a 14. Ora, il record della Virtus dopo due giornate è di 1-1.



IL TABELLINO

VALENCIA BASKET-VIRTUS BOLOGNA 104-93

(26-23, 49-46, 75-71)

Valencia Basket: Puerto 7 (2/2 da 2, 3/3 tl), Reuvers 15 (4/4 da 2, 1/2 da 3, 4/5 tl), Pradilla 5 (2/6 da 2, 1/1 tl), De Larrea 23 (3/6, 5/7, 2/3 tl), Moore 15 (6/10 da 2, 3/6 tl), K. Taylor 14 (5/5, 1/2, 1/1 tl), Sako 2 (1/1 da 2), Thompson 13 (2/2 da 2, 3/4 da 3), Iroegbu 3 (1/2 da 3), Costello 3 (1/1 da 1, 1/2 tl), Nogues 0, Sestina 3 (1/4 da 3). All.: Martinez