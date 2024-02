Basket, Eurolega: ostacolo Valencia tra Bologna e i play-off, Milano in Francia

L'AGENDA EUROPEA

Impegno spagnolo nel Round 27 di Eurolega di basket per la Virtus, l'Olimpia non può sbagliare contro il Villeurbanne

Terminati gli impegni tra coppe nazionali e qualificazioni a EuroBasket 2025, riparte la stagione di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna e l'EA7 Emporio Armani Milano. Gara particolarmente impegnativa per la formazione di Luca Banchi: contro il Valencia è quasi uno scontro diretto per cercare di blindare un posto ai play-off. Ogni partita è ormai chiave per l'Olimpia, obbligata a vincere sull'ASVEL Villeurbanne.

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO

In casa del Valencia fu una vera battaglia, in cui a cedere per prima è stata la Virtus Segafredo Bologna di Luca Banchi. Questa volta la storia dovrà essere diversa: le V Nere hanno bisogno di una vittoria per confermarsi ai piani alti della classifica, provare a staccare le formazioni appaiate con 16 vittorie e 10 sconfitte (Panathinaikos e Monaco) e respingere l'inseguimento della formazione spagnola (13-13). Palla a due alle 20:30.

VENERDÌ 1 MARZO

Con appena 8 partite rimaste e un posto ai play-in tutto altro che vicino, l'EA7 Emporio Armani Milano (11-15) non può ragionare troppo sul nome delle avversarie. Real Madrid o Villeurbanne che sia, tutte le gare sono fondamentali per la formazione di Ettore Messina che ha bisogno di vincere senza farsi troppe domande. Ci proverà nel Round 27 contro la ex squadra di Gianmarco Pozzecco. Palla a due alle 20:00.

L'AGENDA COMPLETA DI EUROLEGA

Virtus Segafredo Bologna-Valencia Basket (giovedì 29 febbraio, 20:30)

LDLC ASVEL Villeurbanne-EA7 Emporio Armani Milano (venerdì 1 marzo, 20:00)