Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano cade in casa contro lo Zalgiris

© ipp Cade l’Olimpia Milano nel diciannovesimo turno di Eurolega. Al Forum di Assago vincono i lituani dello Zalgiris 66-61. L’Olimpia si sveglia troppo tardi, gioca un quarto quarto sontuoso e sfiora la rimonta dopo uno scarto di 19 punti (a fine terzo periodo). La squadra di Ettore Messina paga tre periodi con percentuali al tiro troppo basse. Tredicesima sconfitta per Milano, che torna in campo il 20 gennaio contro il Lione.

Non basta il grandissimo quarto quarto dell’Olimpia Milano per battere lo Zalgiris Kaunas. Al Forum di Assago finisce 66-61 per i lituani nella 19esima giornata di Eurolega. Per gli ospiti decisivo Hayes con 16 punti e 7 rimbalzi, per i milanesi non bastano gli 11 punti di Baron e la buona prova di Tonut.



La squadra di Messina parte molto concentrata, con tanta intensità e buon lavoro a rimbalzo, ma le percentuali al tiro fanno la differenza nella prima parte di primo quarto. Smits è un cecchino ed è protagonista nei due mini-parziali degli ospiti di 5-0. Olimpia che esce non benissimo dal time-out e paga le oltre 10 lunghezze di svantaggio, colmate solamente dalla tripla di Thomas che chiude il primo periodo sul 19-9 per i lituani.



Nel secondo quarto continua la partita di grande intensità difensiva dello Zalgiris, ma Stefano Tonut prova a risvegliare l’Armani con 5 punti e una palla rubata in rapida successione. Melli e compagni tornano a -6 (26-20) con un parziale di 6-0 chiuso con 2 punti proprio dell’ex Fenerbache. Milano continua però a trovare tanti errori sotto il ferro, cosa che non accade per Hayes che sale in cattedra (anche a rimbalzo) e chiude il primo tempo con 12 punti. Si va al riposo sul 37-27 per gli ospiti.



Al rientro in campo lo Zalgiris è ancora una volta padrone del gioco e del campo, con Milano che spende i 5 falli entro i primi 4 minuti. La tripla di Smits (all’interno del parziale di 7-0) è un macigno e sancisce il +15 per la squadra di Kaunas. Le percentuali della squadra di Messina restano bassissime sia da dentro che fuori dall’arco e il terzo quarto termina 59-40 per i lituani.



Nel quarto periodo l’Olimpia prova la grande rimonta e quasi gli riesce. Per i primi 5 minuti gli ospiti non segnano e il parziale dei padroni di casa è di 10-0, con Hall protagonista. Milano arriva addirittura a toccare il -2 (63-61) a meno di un minuto dal termine, ma la tripla dal palleggio di Ulanovas spegne le speranze meneghine. Finisce 66-61.



Tredicesima sconfitta in Eurolega per Milano, che tornerà in campo il 20 gennaio, sempre al Forum, contro Lione, nella sfida tra ultima e penultima in classifica della 20esima giornata.