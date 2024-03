Basket, Eurolega: Mirotic non basta, Milano cade contro lo Zalgiris e play-in lontanissimi

BASKET EUROLEGA

La squadra di Messina cede in Lituania e saluta (quasi) definitivamente l'obiettivo top ten. Virtus aritmeticamente ai play-in

La trentaduesima giornata di Eurolega sancisce un duro colpo per le speranze di Milano, che viene sconfitta in Lituania dallo Žalgiris con il punteggio di 87-73 ed è a un passo dal salutare la corsa alla top ten della competizione a due giornate dal termine della regular season (solo l'aritmetica tiene in gioco l'Olimpia). Dopo un grande avvio firmato da Mirotic (autore di 19 punti), i meneghini cedono nel secondo tempo al team di Trinchieri. Con le sconfitte di Olimpia e Valencia la Virtus Bologna è aritmeticamente certa di disputare i play-in.

Si tratta di una sfida decisiva per il cammino europeo di entrambe le squadre e Mirotic sale subito in cattedra nel primo quarto con otto punti e un inizio di match da leader, determinando il 14-17 alla prima sirena davanti al caldissimo pubblico lituano. I padroni di casa non mollano e si portano avanti grazie alla tripla di Lekavicius, ma Napier e Tonut trascinano nuovamente l'Olimpia sul +2 all'intervallo. Gli uomini di Trinchieri rientrano in campo con un altro piglio e costruiscono un vantaggio che arriva fino a sette punti (complice un ottimo Evans), sfruttando un parziale con difficoltà realizzative di Milano, a cui non basta il solo Mirotic per evitare il 59-54 del penultimo quarto. La squadra italiana è costretta alla rimonta per continuare a credere nel post-season europeo, ma l’efficacia realizzativa non resta delle migliori e la formazione di Kaunas scappa fino al +14 e chiude con il punteggio di 87-73 la partita che vale l’aggancio in classifica agli avversari. I 19 punti dell’ex Barcellona non bastano quindi a Milano, a un passo dall’esclusione aritmetica dalla top ten.

IL TABELLINO

Žalgiris Kaunas-Ea7 Emporio Armani Milano 87-73 (14-17, 35-37, 59-54, 87-73)

Žalgiris: Evans 20 (5/7 da 2, 2/5 da 3, 4/4 tl), Lekavicius 10 (2/3 da 2, 2/2 da 3), Hayes 8 (4/6 da 2), Giedraitis 4 (2/6 da 2, 0/1 da 3), Birutis 7 (3/6 da 2, 1/2 tl), Sumner 17 (4/4 da 2, 2/2 da 3, 3/4 tl), Butka 0 (0/1 da 3), Dimsa 0 (0/1 da 2, 0/3 da 3), Lavrinovicius 1 (1/2 tl), Manek 3 (1/5 da 3), Butkevicius 13 (2/2 da 2, 3/7 da 3, 0/2 tl), Ulanovas 4 (2/4 da 2, 0/1 da 3). All.Trinchieri.

Ea7 Emporio Armani Milano: Lo 0 (0/1 da 2, 0/3 da 3), Poythress 7 (2/3 da 2, 3/3 tl), Tonut 8 (1/2 da 2, 2/2 da 3), Melli 1 (0/4 da 2, 1/2 tl), Napier 17 (2/4 da 2, 2/4 da 3, 7/7 tl), Flaccadori 0, Hall 6 (0/3 da 2, 2/2 da 3), Caruso n.e, Shields 11 (1/4 da 2, 2/6 da 3, 3/4 tl), Mirotic 19 (7/9 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Hines 0, Voigtmann 4 (1/2 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl). All.Messina