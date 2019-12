Basket, Eurolega: Milano stende Valencia 78-71

BASKET EUROLEGA

Dopo cinque sconfitte di fila in Eurolega, l’Olimpia Milano si rialza e stende Valencia 78-71 al Forum. Uno scatenato Amedeo Della Valle consente a Milano di chiudere avanti alla fine del primo quarto (26-24) e poi in parità all’intervallo lungo (43-43). Una pazzesca terza frazione di gioco consente all’Armani di volare sul +9; la squadra di Ettore Messina soffre nel finale il ritorno degli spagnoli, ma riesce comunque a portare a casa un successo fondamentale.

Due triple di Dubljevic aprono il match, intervallate da a un canestro sottomisura di Tarczewski. Il montenegrino si ripete poco più tardi e fissa il risultato sull’8-4 per Valencia. Milano si porta per la prima volta avanti, quando Tarczweski lotta bene a rimbalzo e segna con il fallo, segnando anche il libero supplementare. L’inizio degli spagnoli dall’arco è comunque impressionante: c’è infatti anche la tripla di Van Rossom. Tobey firma il +4 per Valencia, ma Amedeo Della Valle sigla otto punti consecutivi per l’Olimpia: quattro liberi, un piazzato e un canestro sulla sirena della scatenata guardia cuneese vale il 26-24 a favore dell’Armani alla fine del primo quarto. Della Valle va in doppia cifra all’inizio del secondo periodo e, con una sua tripla, fissa il punteggio sul +5 per la formazione di Ettore Messina (35-30). Gli spagnoli ribaltano il risultato con un pazzesco Dubljevic (9 punti per lui nel secondo quarto), prima che un super Della Valle trovi due punti pesantissimi in rovesciata al volo, per il 43 pari all’intervallo lungo.



Un fulmineo 10-0 a favore di Milano all’inizio della terza frazione di gioco vede protagonisti Scola, che pesca un incredibile jolly, Micov e Tarczweski (perfetti dalla lunetta) e una scorribanda di Rodriguez, che trova il sottomano al tabellone; Valencia chiama il timeout immediato. Van Rossom sblocca i suoi dopo quattro minuti dall’inizio del secondo tempo, ma nulla può impedire all’Olimpia di sovrastare gli ospiti: Tarczweski e Gudaitis (5 punti) chiudono il penultimo quarto sul 62-53, con Labeyrie e Van Rossom che riescono a limitare i danni. Un preoccupante 4-10 riporta Valencia a un solo possesso dall’AX, ma Scola e Micov fanno sì che i padroni di casa possano allontanarsi definitivamente. Finisce 78-71 al Forum; l’Olimpia rimane così in zona playoff.