Basket, Eurolega: Milano crolla 73-64 a Istanbul, troppo forte il Fenerbahce di Datome

BASKET EUROLEGA

L’Armani cade 73-64 a Istanbul in casa del Fenerbahce. Ora sono quattro le sconfitte esterne consecutive per l’Olimpia, tre in Eurolega e una in campionato. I padroni di casa partono forte, 24-15 il primo parziale. Nella seconda frazione i turchi segnano dall’arco ma Milano si riporta sul -10. Tarczewski tiene a galla l’Armani e il quarto quarto inizia sul 56-47 per il Fenerbahce. L’Olimpia rimonta fino al -2 ma i turchi chiudono il match 73-64. Pessime le percentuali da tre per gli uomini di Messina, soltanto 3/16.

Diventano quattro le sconfitte consecutive in trasferta per l’Armani, dopo i k.o. con Efes e Maccabi (Brescia in campionato) l’Olimpia di coach Ettore Messina perde anche a Istanbul, 73-64 con il Fenerbahce. I turchi allenati da Zeljko Obradović si prendono la quarta vittoria negli ultimi cinque match disputati e continuano a dare segnali di ripresa dopo un inizio di Eurolega disastroso, al momento infatti sono ancora fuori dai playoff. Alla Ülker Sports Arena di Istanbul nei primi minuti regna l’equilibrio, Gigi Datome inizia bene per i padroni di casa con un paio di canestri ma l’Armani non si scompone e si affida alla vena realizzativa di Keifer Sykes. Negli ultimi tre minuti della prima frazione si alza il ritmo dell’attacco di Obradović e la difesa di Milano va in affanno, il timeout di Messina non cambia la situazione e il primo quarto si chiude sul 24-15 per i turchi trascinati da Datome e Nikola Kalinić. Polveri bagnate per gli attacchi all’inizio del secondo quarto, poi grazie alle triple di Datome e Kostas Sloukas i turchi si portano sul +17. I canestri di Sykes e Sergio Rodriguez fermano l’emorragia, l’Olimpia stringe i denti per rimanere a contatto e alla sirena dell’intervallo lungo il punteggio è di 41-31 per la squadra di Obradović.



Nel terzo periodo a trascinare i padroni di casa ci pensa il cambio di Jan Vesely, Malcolm Thomas, che si fa rispettare sotto i tabelloni, ma i canestri di Kaleb Tarczewski impediscono a Milano di sprofondare e costringono Obradović al timeout sul -7 Armani. Nel finale del quarto non segna nessuno e si va al quarto periodo sul 56-47 per Datome e compagni. L’ultima frazione si apre con un altro canestro da due di Tarczewski, convincente la prova del centro statunitense. L’Armani si ritrova a -6 dopo il botta e risposta da tre punti tra Datome (da nove metri) e Luis Scola. Sulla sirena dei 24 secondi Tarczewski si inventa l’ennesima prodezza e insieme al mancato gioco da tre punti di Amedeo Della Valle porta gli ospiti a -2. Nel finale i padroni di casa ricominciano a macinare gioco, le triple di Nando De Colo e Sloukas danno fiducia ai turchi che si prendono la vittoria casalinga 73-64. Pessima la percentuale da tre punti per l'Armani, 3/16 complessivo. Miglior marcatore del match Tarczewski con 19 punti, per i turchi il top scorer è Datome con 14. Dopo la sconfitta nel 21esimo turno di Eurolega l’Olimpia in classifica rimane al settimo posto, ma dovrà ricominciare presto a vincere qualche partita se vorrà assicurarsi una delle otto posizioni che garantiscono l’accesso ai playoff.