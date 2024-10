Basket Eurolega: Milano cade anche in casa contro l’Efes

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ANADOLU EFES ISTANBUL 84-96

Altro ko per Milano in Eurolega, 96-84 tra le mura casalinghe contro l’Efes. La squadra di Messina parte subito dovendo inseguire, con gli ospiti che nel primo periodo si affidano ai canestri di Osmani e Thompson. I turchi provano subito la fuga, chiudendo i primi dieci minuti avanti già di 12 punti, sul 23-11. L’Anadolu non rallenta dopo la prima pausa breve, con Elijah Bryant che sale in cattedra: l’Armani fatica a far abbassare le alte percentuali avversarie, e il primo tempo si chiude con il pesante parziale di 46-25.