Basket, Eurolega: Milano cade 78-75 in casa del Cska

BASKET EUROLEGA

Santo Stefano amaro per l’Armani allenata dal grande ex del Cska Ettore Messina, che si arrende ai campioni in carica di Eurolega trascinati da Hackett. Nel primo quarto l’Olimpia rimane a secco da tre e va sotto 19-13. La difesa porta avanti Milano che all’intervallo lungo si ritrova a +7. Nella terza frazione James riporta a galla il Cska ma l’Armani resta avanti 59-61. Nell'ultimo quarto Hackett si esalta dall'arco e non lascia scampo a Milano, che perde 78-75.

A Kaliningrad l’AX Armani Exchange Milano non riesce a vincere dopo la vittoria al Forum contro Valencia che era stata preceduta da cinque sconfitte consecutive. Nella sfida che apre il turno numero 16 gli uomini di Ettore Messina, due volte trionfatore in Eurolega con il Cska, non riescono a guadagnare dei punti preziosi per rimanere senza ansie in zona playoff. Il match si apre con un botta e risposta in penetrazione tra i rispettivi ex Daniel Hackett e Sergio Rodriguez, la schiacciata di Kaleb Tarczewski fa ben sperare l’Olimpia nella battaglia sotto canestro. Il Cska fa prevalere la maggiore organizzazione, Milano resiste ma dopo la tripla di Hackett si ritrova a meno sei. Il primo quarto si chiude sul 19-13 per i padroni di casa grazie alla schiacciata in contropiede di Joel Bolomboy, spicca lo 0/7 da tre punti dei ragazzi di Messina. Nel secondo quarto iniziano bene gli ospiti ma Mike James, miglior marcatore della scorsa Eurolega proprio con l’Olimpia, fa sentire la sua leadership prima di sedersi in panchina per rifiatare. Cinque punti di Tarczewski portano in parità il match a quota 26 e costringono Dimitris Itoudis a chiamare il time out per motivare i russi. Rubata di Hackett ai danni di Luis Scola e secondo fallo per il veterano argentino, replica subito la squadra di Messina con il sontuoso sottomano di Nemanja Nedović seguito dalla tripla di Amedeo Della Valle che chiude un parziale di 12-0 per l’Armani. Il Cska tira male e le urla di Itoudis non bastano, all’intervallo russi sotto 39-32 con un James in sofferenza contro i raddoppi predisposti da Messina.



Nel terzo quarto il Cska stringe le maglie in difesa e fa circolare il pallone nell’altra metà campo, diventano quattro le triple di Hackett, letale dall’angolo. Splendido no-look in transizione di James che serve Johannes Voigtmann per la schiacciata, il Cska gioca con un’altra intensità e James riesce a mettere a segno la sua prima tripla. Il ragazzo di Portland va in lunetta con continuità e arriva anche la seconda tripla. Nel finale di quarto i cinque punti di Rodriguez regala ossigeno all’Armani avanti 59-61. Grande intensità per entrambe le squadre a inizio quarto quarto, 6/9 complessivo dalla lunga distanza per Hackett che punisce la sua ex squadra con due triple fondamentali e firma un parziale di 12-0. Rodriguez si inventa un canestro importante dall’arco per il -4. Arturas Gudaitis segna e poi stoppa Hackett per dare speranza all’Olimpia, ma arriva un’altra rubata dell’azzurro che è l’anima del Cska e si prende la soddisfazione di chiudere la pratica in penetrazione.