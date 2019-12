Basket, Eurolega: Milano a metà, il Real Madrid vince 76-67

BASKET - EUROLEGA

L’Olimpia Milano accarezza per un tempo il sogno di tornare a vincere in Eurolega contro un avversario come il Real Madrid, prima di incappare ancora una volta in un terzo quarto disastroso e gettare tutto al vento. Finisce 76-67 per gli spagnoli che trovano così il nono successo consecutivo, per Milano invece è il quinto stop di seguito in Europa. Bene Micov per Messina, dall’altra parte Campazzo domina il secondo tempo.

Ad un certo punto del secondo quarto Milano è avanti di 13 punti sul Real Madrid grazie al canestro di Micov e il mondo sembra essersi ribaltato al WiZink Center: l’Olimpia sembra essere la squadra delle due reduce da otto vittorie filate, il Real Madrid invece quella in una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive. La realtà invece è bene diversa e ritorna brutalmente di fronte a Milano nel secondo tempo della sfida, quando a un terzo quarto disastroso si unisce un Campazzo irresistibile che riporta la situazione, purtroppo per l’Olimpia, alla normalità del momento europeo delle due formazioni. Eppure Milano parte molto bene in una sfida sulla carta proibitiva. Micov, Tarczewski e il grande ex Rodriguez rispondono subito presenti alla chiamata della partita e così Milano chiude il primo quarto avanti 21-18, prima di un entusiasmante allungo nella ripresa che culmina con il canestro di Micov per 37-24 in favore della squadra di Ettore Messina. Campazzo però inizia a far intravedere che è in crescendo e alla pausa lunga il Real è sul -9 con il punteggio che dice 39-30 Milano.



Il terzo quarto di nuovo è fatale per l’Olimpia che si inchioda in attacco e in difesa non riesce più a stringere le proprie maglie come ben fatto nel corso dei primi 20 minuti di partita. A tutto questo si aggiunge un Campazzo che inizia a impadronirsi della partita, tra soluzioni personali e intuizioni illuminanti per i compagni che si fanno trovare sempre pronti. Nella prima metà del periodo il parziale dice 18-9 Real Madrid, i liberi di Tavares riportano la parità sul 48-48. L’ondata madrilena non si argina neanche nell’ultimo periodo, a turno Rodriguez, Scola e Micov cercano di mantenere aggrappata Milano al punteggio, l’assist numero 11 di Campazzo per la tripla di Deck scrive però il +9 in favore del Real Madrid. Finisce così con la vittoria spagnola, l’Olimpia invece si ritrova di nuovo tra le mani solo un'altra sconfitta e parecchi rimpianti.