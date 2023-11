Basket, Eurolega: Maodo Lô trascina l'Olimpia in casa della Stella Rossa

BASKET

Successo di Milano per 93-71 alla Stark Arena grazie alla sontuosa prova del tedesco, che mette a referto 32 punti. Quarto successo stagionale per Messina

© Twitter Olimpia La decima giornata dell'Eurolega sorride all'Ea7 Emporio Armani Milano, che si sblocca in trasferta con una grande partita e un ultimo quarto sontuoso. Alla Stark Arena, uno dei campi più caldi della competizione, la Stella Rossa viene sconfitta col punteggio di 93-71, che vale il quarto successo stagionale. Il grande protagonista nel successo dell'Olimpia è Maodo Lô: il tedesco, ex Alba Berlino, è letale da tre e chiude con 32 punti.

Il match non inizia bene per la squadra di Ettore Messina: sette punti consecutivi di Davidovac e il 7-5 dei padroni di casa dopo tre minuti, ma poi l'Olimpia carbura ed entra in partita. Melli e Voigtmann firmano il sorpasso, con Maodo Lô a siglare il +3 da tre punti (17-14). Un'altra tripla del tedesco vanifica i liberi di Teodosic ed è 20-19 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo la Stella Rossa supera l'Olimpia, che si riscatta con le triple di Tonut e Bortolani, portandosi sul +7. Giedraitis riaccorcia, ma un grande Maodo Lô vale il +8 e il timeout serbo. Rientra Davidovac e si vede, perchè trova subito la tripla che rilancia i suoi: i padroni di casa si riportano a ridosso di Milano e la superano con la tripla di Teodosic: è 39-37 a metà gara.

Alla ripresa delle ostilità la Stella Rossa prova ad abbozzare la fuga, portandosi sul +6, ma viene subito superata dall'Olimpia con le triple di Lô e Mirotic. Entrano in gara anche Shields e Melli, che firmano il momentaneo +10 prima della reazione rivale. Il terzo quarto si chiude sul punteggio di 63-57 e, dopo un'iniziale reazione dei rivali, Milano dilaga nell'ultimo periodo. Maodo Lô è inarrestabile dalla distanza, in una gara che lo vedrà chiudere con 32 punti e una prova da top player della competizione, e insieme a Shields porta l'Olimpia sul +20 a 2'23" dal termine. A questo punto la gara è virtualmente conclusa, con gli ultimi possessi che servono solo per le statistiche: il match si chiude sul 93-71 dopo i due liberi di Bolomboy, provocati dal neoentrato Kamagate. Messina festeggia il quarto successo e risale in classifica (4-6) con la prima vittoria in trasferta, mentre è notte fonda per la Stella Rossa di Teodosic (3-7). Contro un Maodo Lô così, che tira all'86% da tre (6/7), a nulla servono le ottime prove di Davidovac (18) e Nedovic (16).

IL TABELLINO

STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 71-93 (19-20, 39-37, 56-63)

STELLA ROSSA - Teodosic 8 (1/2 da 2, 1/6 da 3, 3/3 tl), Davidovac 18 (4/4, 3/5, 1/2 tl), Mitrovic 11 (3/4 da 2, 5/6 tl), Bolomboy 4 (1/2, 0/2, 2/2 tl), Giedraitis 7 (2/2, 1/4), Lazarevic, Simonovic 2 (1/3 da 2), Napier (0/1 da 2), Tobey (0/2, 0/3), Nedovic 16 (5/10, 1/5, 3/3 tl), Dos Santos 5 (1/3, 1/2). N.e. Ilic. All. Sfairopoulos.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Lo 32 (4/7, 6/7, 6/6 tl), Melli 11 (2/3, 2/2, 1/1 tl), Shields 19 (2/3, 4/5, 3/4 tl), Mirotic 8 (1/2, 2/6), Voigtmann 2 (1/4, 0/1), Poythress 7 (3/7 da 2, 1/1 tl), Bortolani 8 (1/1, 2/3), Tonut 6 (1/1, 1/2, 1/2 tl), Hall (0/3, 0/1), Hines, Kamagate, Ricci. All. Messina.