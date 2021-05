Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano chiude al terzo posto, battuto il Cska

EUROLEGA

L’Olimpia Milano chiude la stagione di Eurolega conquistando il terzo posto grazie all’83-73 sul Cska Mosca nella finalina di Colonia. Match equilibrato fin dalle prime battute, a fare la differenza sono ben cinque uomini in doppia cifra, guidati dai 14 di Sergio Rodriguez e Vlado Micov. Ai russi, che chiudono la Final Four con due sconfitte, non bastano i 18 di Shengelia. Questa sera la finalissima Barcellona-Anadolu Efes.

OLIMPIA MILANO-CSKA MOSCA 83-73

L’amarezza per la sconfitta in volata di venerdì sera non è certo dimenticata, ma l’Olimpia Milano riesce a rialzarsi e ottiene un obiettivo comunque importante, il podio, al termine di questa lunghissima stagione di Eurolega. Lo fa con una partita di personalità, vinta 83-73 contro una squadra ugualmente delusa da una semifinale persa di misura: entrambe ci tengono al terzo posto e si danno battaglia fin dalle prime battute nella finalina di Colonia, ma questa volta, a differenza di quanto accaduto contro il Barça in semifinale, l’attacco delle Scarpette rosse non ha particolari passaggi a vuoto e, anzi, non va mai sotto i 20 punti segnati in ciascun quarto di gioco. L’uomo partita si rivela, come spesso accaduto in questa stagione per i meneghini, Sergio Rodriguez: l’ex di serata firma una prestazione da 14 punti e 6 assist, mettendo a segno anche tre bombe dalla distanza. Oltre allo spagnolo, però, è protagonista anche un altro giocatore con trascorsi nella capitale russa, proprio al Cska: si tratta di Vlado Micov, anch’egli con 14 punti a referto e con il 60% dal campo. Chiudono in doppia cifra anche Shavon Shields, Michael Roll e Riccardo Moraschini, tutti a quota 11. I russi restano in partita per tre quarti e mezzo soprattutto grazie a Tornike Shengelia, autore di 18 punti e dunque miglior marcatore di serata, Iffe Lundberg, che chiude a quota 13, e Johannes Voigtmann, che ne segna 12: nel finale, però, la voglia di riscatto premia i milanesi, che se non altro si prendono la soddisfazione di riportare l’Italia della pallacanestro sul podio dell’Eurolega, a dieci anni di distanza dal terzo posto ottenuto dalla Mens Sana Siena a Barcellona.