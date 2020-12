Basket, Eurolega: l’Olimpia ko al Forum contro il Baskonia

BASKET

L’Olimpia Milano di Messina non riesce a centrare la terza vittoria consecutiva in Eurolega e viene sconfitta dal Baskonia. La squadra di Vitoria è sempre avanti ma nell’ultimo quarto Milano è protagonista di un’incredibile rimonta che parte dal -16 e si ferma sul più bello. Finisce 79-84: le Scarpette Rosse non riescono a raggiungere il Bayern Monaco al quarto posto. Punter chiude con 15 punti; 16 per l’ex Zoran Dragic, oggi agli spagnoli.

Il primo vantaggio di Milano, che cavalca i 7 punti di Shields, è solo un fuoco di paglia. Le Scarpette Rosse tirano male e non prendono margine, concedendo al Baskonia di chiudere avanti 23-19 il primo quarto al Forum di Assago. Gli spagnoli toccano anche il +8 (13-21) sfruttando Fall sotto canestro, la stessa distanza che c’è a metà seconda della frazione (24-32), complice il canestro dell’ex Dragic e un’Olimpia che non riesce a segnare con continuità. Pesano anche le tante palle perse e una difesa non brillante come al solito, tanto che la squadra di Vitoria allunga sul +4 (38-42) proprio sulla sirena che manda le squadre all’intervallo senza che Milano riesca a difendere bene sull’ultimo possesso.

Il gap è ancora più ampio, sei lunghezze, quando le formazioni entrano nell’ultimo periodo. Non bastano gli undici punti a referto di Gigi Datome. Nella quarta frazione le due squadre salgono sull’ottovolante: prima gli ospiti raggiungono il massimo vantaggio, +16, poi subiscono un parziale di 16-2 che riporta il match quasi in parità (-2) negli ultimi secondi. Nonostante questo l’Olimpia non ha la freddezza necessaria per concretizzare i possessi conclusivi. Zoran Dragic, ex di giornata, è il miglior marcatore con 16 punti. L’altro ex, sponda milanese, è Shavon Shields, che si ferma a 9. In doppia cifra Punter (15), Delaney (12) e Datome (11).