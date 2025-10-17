Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
BASKET

Basket, Eurolega: la Virtus vince ancora, battuto 90-83 l'Asvel

Decisivi un super ultimo quarto e i 36 punti di un clamoroso Edwards: il record di Ivanovic è ora 3-2

17 Ott 2025 - 22:12
© X

© X

Grazie a un super Carsen Edwards, autore di ben 36 punti, la Virtus Bologna batte 90-83 l'Asvel e vince la sua terza partita su cinque in Eurolega. I francesi conducono per gran parte della gara (avanti 44-42 all'intervallo lungo e 64-61 al termine del terzo quarto), ma con il 29-19 dell'ultimo parziale i campioni d'Italia in carica completano il ribaltone e resistono, nel finale, al tentativo di rimonta dei padroni di casa.

basket
eurolega
virtus

Ultimi video

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:58
Virtus e Brescia in testa

Virtus e Brescia in testa

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

I più visti di Basket

Aggredisce operatrice sanitaria in strada: arrestato e poi rilasciato Vildoza della Virtus

La Virtus: "Vildoza e la moglie si sono ritenuti vittime di comportamenti illegittimi. Fiducia nelle indagini difensive"

Virtus e Brescia in testa

Virtus e Brescia in testa

Milica Tasic, pallavolista serba, è la fidanzata di Luca Vildoza, playmaker argentino del Panathinaikos. 

Milica Tasic fa impazzire Luca Vildoza e tutta Atene

Luca Vildoza e Milica Talic fermati per aggressione a un'operatrice sanitaria

Milano rialza la testa in Eurolega: successo in rimonta a Kaunas. Guduric MVP, Ricci grande protagonista

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico