Basket, Eurolega: la Virtus vince ancora, battuto 90-83 l'Asvel

Grazie a un super Carsen Edwards, autore di ben 36 punti, la Virtus Bologna batte 90-83 l'Asvel e vince la sua terza partita su cinque in Eurolega. I francesi conducono per gran parte della gara (avanti 44-42 all'intervallo lungo e 64-61 al termine del terzo quarto), ma con il 29-19 dell'ultimo parziale i campioni d'Italia in carica completano il ribaltone e resistono, nel finale, al tentativo di rimonta dei padroni di casa.